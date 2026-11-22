Este fin de semana, en toda la región de Valparaíso, se realizó el servicio de copamiento táctico e intervención preventiva de Carabineros de las prefecturas de Valparaíso, Viña del Mar, San Antonio y Aconcagua.

El operativo estuvo enfocado en la fiscalización de locales de expendio de bebidas alcohólicas, bares, discotecas, barberías, entre otras, el que dejó 31 personas detenidas, 16 de ellas por mantener órdenes de detención vigentes.

En este mismo contexto, se realizaron aproximadamente 1.200 controles preventivos, lo que permitió cursar más de 100 infracciones por incumplimiento de la Ley de Alcoholes y de la Ley de Tránsito.

Además, personal policial logró sacar de circulación drogas, marihuana elaborada, cannabis sativa, pasta base de cocaína, cloridrato de cocaína, armamento, municiones y vehículos que mantenían infracciones a la normativa de tránsito en toda la región.

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