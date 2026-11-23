El acuerdo alcanzado entre los pescadores de la exCaleta Sudamericana y la Empresa Portuaria Valparaíso, junto con el decreto N° 240 aprobado por la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero que establece el emplazamiento definitivo de la futura caleta Joya del Pacífico, marcan nuevos avances para el retorno de la actividad pesquera artesanal a Valparaíso.

La iniciativa está proyectada para el sector de Roca La Baja, en avenida Altamirano, y responde a una demanda de los trabajadores que debieron trasladar sus operaciones fuera de la ciudad en 2013.

Los dirigentes valoraron las gestiones encabezadas por el delegado presidencial regional, Manuel Millones, junto a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, y al trabajo realizado con distintos organismos públicos. De acuerdo con los antecedentes entregados por los representantes gremiales, la nueva infraestructura beneficiaría directamente a cuatro sindicatos, que reúnen a cerca de 350 personas y 80 embarcaciones.

Los pescadores llevan más de una década operando desde la comuna de Quintero, luego de que se produjese el cierre de la antigua Caleta Sudamericana en la ciudad puerto, lo que ha implicado extensos desplazamientos desde Valparaíso. El proceso contempla ahora nuevas etapas técnicas y administrativas, entre ellas estudios, diseño y la definición de los recursos necesarios para concretar las obras.

Sobre estos avances, el delegado Millones señaló que “finalmente los pescadores de la ex Caleta Sudamericana han llegado a un acuerdo satisfactorio con la Empresa Portuaria”. Asimismo, destacó que la solución permite abordar un conflicto que se mantenía pendiente desde su traslado.

“Esto es muy importante porque llegaron a un acuerdo reparatorio, porque en la evaluación ambiental se estableció el factor humano como uno de los requisitos a resolver, desde el punto de vista de la impugnación del proyecto TCVAL, que es el primer proyecto de licitación. Y, por lo tanto, la empresa portuaria, antes de comenzar a construir su proyecto, necesitaba despejar el conflicto que tenía con los pescadores”, señaló el delegado presidencial.

La primera autoridad de Gobierno en la región agregó de la mano de lo anterior, cuando fueron reubicados en la caleta El Manzano, en Quintero, el compromiso del Estado era construir una caleta en Valparaíso. Y ese compromiso estaba incumplido. Ya salió el decreto que establece oficialmente la ubicación de la futura caleta Joya del Pacífico, por ende, los pescadores van a volver nuevamente a Valparaíso, lo cual significa hacer justicia, porque ellos fueron forzadamente erradicados de Valparaíso y van a volver a su caleta, a su puerto y, en este caso, a una caleta construida especialmente para ellos”.

El presidente del Sindicato SIPSA, José Urrutia, valoró el avance señalando que “estamos agradecidos de la gestión de Manuel Millones por el tema de la caleta, que es lo principal para nosotros y es un anhelo”. El dirigente explicó que “nosotros buscamos nuestra fuente laboral, nuestra caleta, porque antes de 2013 estábamos aquí en Sudamericana y toda la gente vive aquí en Valparaíso”.

Urrutia recalcó que el traslado de las faenas ha significado viajes de hasta dos horas para algunos trabajadores, por lo que contar con instalaciones en Valparaíso permitiría recuperar las condiciones de cercanía con sus hogares.

DEMANDA HISTÓRICA

Por su parte, Eduardo Novoa, presidente del Sindicato Sipelanch, indicó que “esto es un largo camino que tuvimos que recorrer y finalmente se hizo justicia a una demanda histórica”. Añadió que el avance permite que “nuestro anhelo, nuestro sueño, que es tener una caleta propia acá en Valparaíso, se pueda materializar”.

El dirigente destacó que la reincorporación al Decreto 240, según lo expresado por los gremios, fue uno de los hitos que permitió encauzar la solución. También reconoció las gestiones de la Autoridad Marítima, Directemar, la Armada, entre otros, junto al trabajo desarrollado con la Delegación Presidencial Regional.

Novoa detalló que los cuatro sindicatos agrupan a alrededor de 350 beneficiarios y 80 embarcaciones. Además, planteó que la futura caleta podría prestar servicios a otras naves y apoyar labores de investigación oceanográfica, junto con abrir oportunidades para actividades vinculadas al turismo y la gastronomía local.

Respecto de las próximas gestiones, Millones informó que los representantes de los pescadores conocerán en Santiago una simulación virtual de cómo quedaría la caleta. El desarrollo de la iniciativa deberá continuar con sus respectivas etapas de estudio, tramitación y financiamiento antes del inicio de la construcción.

PURANOTICIA