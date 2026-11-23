A pocos días del desalojo de la toma Yevide, programado para este jueves 26 de noviembre en San Felipe, autoridades de la provincia y representantes de distintos organismos sostuvieron una reunión de coordinación para abordar las medidas preventivas y de seguridad asociadas al operativo.

La instancia tuvo como foco anticipar las posibles consecuencias del procedimiento en comunas colindantes y establecer acciones conjuntas para resguardar la seguridad y tranquilidad de la población durante su desarrollo.

En el encuentro participaron el delegado presidencial provincial de San Felipe de Aconcagua, Sebastián Caldera; la alcaldesa de San Felipe, Carmen Castillo; y el alcalde de Putaendo, Mauricio Quiroz.

También asistieron el subgerente zonal Aconcagua de Esval, Rodrigo Lastra; el teniente coronel Mauricio Burgos y el mayor Gonzalo Medina, de Carabineros, además de representantes de Seguridad de la Municipalidad de Panquehue.

La reunión permitió abordar la coordinación interinstitucional necesaria para enfrentar el procedimiento, considerando que sus eventuales efectos podrían extenderse más allá del sector donde se emplaza la toma.

PURANOTICIA