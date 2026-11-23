La Municipalidad de Viña del Mar informó que el proceso de actualización del Plan Regulador Comunal (PRC) se está desarrollando conforme a los plazos establecidos y cumpliendo cada una de las etapas que exige la legislación vigente, con una importante participación ciudadana y un creciente interés de la comunidad por conocer y aportar a la planificación futura de la ciudad.

Una encuesta realizada por Criteria durante noviembre de 2026, con una muestra de 602 personas residentes de Viña del Mar, evidencia que existe un amplio interés ciudadano en este proceso: el 94% manifiesta algún grado de interés en conocer más sobre la actualización del instrumento, mientras que un 63% declara estar bastante o muy interesado.

Asimismo, un 65% de los encuestados declara haber escuchado sobre el proceso o estar informado respecto de su desarrollo, mientras que solo un 6% manifiesta poco o ningún interés en conocer más sobre esta materia.

Los resultados reflejan "una oportunidad relevante para seguir fortaleciendo la información y los espacios de participación, considerando que la planificación urbana es una decisión de largo plazo que involucra a toda la comunidad", indicaron.

IMAGEN OBJETIVO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La propuesta de imagen objetivo del PRC, resultado de su respectivo proceso de participación ciudadana, fue presentada y explicada durante octubre y noviembre en distintos puntos de la comuna: el gimnasio municipal de Gómez Carreño, Palacio Vergara, Gimnasio Polideportivo de Forestal, Palacio Rioja y Escuela Santa Julia. A estas instancias se sumó una audiencia en formato virtual realizada el jueves 19 de noviembre.

Complementariamente, el municipio ha desplegado una estrategia de difusión a través de medios de comunicación, redes sociales, pantallas digitales en la ciudad y centros de salud, avisos en la vía pública y distribución de folletería, entre otros canales.

El proceso ha convocado a diversos actores de la ciudad, entre ellos organizaciones comunitarias, vecinales, ambientales y representantes del rubro de la construcción, reafirmando la importancia de incorporar distintas miradas sobre el desarrollo urbano de Viña del Mar.

OBSERVACIONES DE LA COMUNIDAD

Las observaciones de la comunidad se podrán ingresar hasta este vierntes 27 de noviembre, mediante el formulario disponible en prc.munivina.cl o presencialmente a través de la Oficina de Partes de la Municipalidad.

La actualización del Plan Regulador es "una oportunidad para construir, con participación e información, una visión compartida sobre el futuro de Viña del Mar", cerraron.

PURANOTICIA