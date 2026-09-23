Condenan a presidio perpetuo a hombre que secuestró y violó a expareja en Valparaíso

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso condenó a presidio perpetuo simple a un hombre de 45 años, identificado con las iniciales M.A.G.M., como autor del secuestro con violación de su expareja, delito cometido entre el 1 y el 3 de noviembre de 2025.

La sentencia fue obtenida por la Fiscalía local de Valparaíso tras un juicio en que se acreditó una serie de agresiones cometidas por el acusado contra la víctima durante el período en que ambos mantuvieron una relación sentimental, con períodos de convivencia.

Además de la pena de presidio perpetuo simple, el tribunal condenó al acusado a 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo como autor de un delito consumado de abuso sexual contra una persona mayor de 14 años, cometido el 22 de octubre de 2025.

A ello se sumaron 61 días de presidio menor en su grado mínimo, además de la suspensión de cargo u oficio público mientras dure la condena, como autor del delito consumado de maltrato habitual en contexto de violencia intrafamiliar, cometido contra su expareja entre 2024 y 2025.

La Fiscalía había llevado a juicio al hombre por una serie de hechos que, según la acusación, incluían maltrato habitual, abuso sexual de mayor de 14 años, violación de morada, daños simples, amenazas y secuestro agravado con violación.

Sin embargo, tras analizar la prueba presentada durante el juicio, el tribunal arribó a un veredicto condenatorio respecto de tres de los cuatro hechos acusados.

Durante sus alegatos, la fiscal Carol Álvarez sostuvo que "son eventos recientes y concentrados, ocurren entre víctima e imputado quienes mantuvieron una relación sentimental con periodos de convivencia, no son hechos lejanos temporalmente y siempre se cometen en una misma dirección y sentido, se trata de agresiones verbales, psicológicas, físicas y sexuales que ejerció el imputado a la víctima. Es un claro caso de violencia crónica y sistemática de género".

La fiscal agregó que, frente a este tipo de hechos, debía considerarse una perspectiva de género en el análisis de las circunstancias del caso y de la víctima.

La defensa del acusado, en tanto, solicitó su absolución de todos los cargos. El propio condenado declaró al inicio del juicio.

Para acreditar los hechos, la Fiscalía presentó prueba testimonial, pericial, documental y otros medios de prueba, incluyendo la declaración de la víctima y antecedentes aportados por personas de su círculo cercano.

Los querellantes también presentaron prueba relacionada con el proceso de atención e intervención que la víctima debió enfrentar en el Centro de las Mujeres con Atención Especializada de Valparaíso.

En su sentencia, el tribunal estableció que la prueba presentada por el Ministerio Público fue suficiente para acreditar tres de los hechos incluidos en la acusación, así como la participación culpable del acusado.

El fallo señala que los antecedentes fueron valorados conforme a las reglas establecidas en el Código Procesal Penal y que permitieron al tribunal alcanzar una convicción “más allá de toda duda razonable”.

De esta manera, el hombre fue condenado como autor de un delito consumado de secuestro con violación, por hechos ocurridos entre el 1 y el 3 de noviembre de 2025; de abuso sexual contra persona mayor de 14 años, por un hecho ocurrido el 22 de octubre del mismo año; y de maltrato habitual en contexto de violencia intrafamiliar, por hechos ocurridos entre 2024 y 2025. La condena de presidio perpetuo simple contempla, además, las accesorias legales correspondientes y la sujeción a la vigilancia de la autoridad por el máximo establecido en el Código Penal, esto es, 10 años.

PURANOTICIA