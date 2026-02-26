Transporte eléctrico de Valparaíso al borde del colapso por paro tras millonaria deuda estatal: "Es un grito desesperado de ayuda"

El sistema de transporte público del Gran Valparaíso funciona bajo un esquema de subsidios estatales destinados a asegurar la continuidad operativa de los servicios que integran el denominado perímetro de exclusión. En el caso de los buses eléctricos, estos aportes se canalizan a través del Plan de Fomento de la Electromovilidad, una política impulsada por el Gobierno que contempla distintas partidas presupuestarias orientadas a cubrir costos operacionales, mantener la flota en funcionamiento y garantizar la estabilidad financiera de las empresas operadoras, todo ello establecido mediante contratos que ya fueron visados por la Contraloría General de la República.

No obstante, uno de esos compromisos financieros se encuentra incumplido actualmente. Se trata de una partida asociada al aseguramiento de demanda durante los primeros 12 meses de operación de la empresa Trolebuses Chile, monto que debía ser cubierto por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y que permanece impago desde noviembre de 2025. La deuda asciende a $1.300 millones y corresponde al déficit generado por una proyección de pasajeros que no se cumplió durante el primer año de funcionamiento del servicio, iniciado en septiembre de 2024.

Esta situación ha generado un serio deterioro en la capacidad financiera de la histórica empresa de Valparaíso, poniendo en riesgo la continuidad del servicio eléctrico de los troles y de los buses eléctricos, y derivando en el anuncio de un paro total para el lunes 2 de marzo, jornada clave para la movilidad regional, al coincidir con el retorno masivo a clases y al trabajo, conocido también como el «Súperlunes».

En conversación con Puranoticia.cl, el gerente general de la empresa Trolebuses Chile, Juan Antonio Massai, explicó que "la deuda es de $1.300 millones por el concepto de demanda asegurada por los primeros 12 meses de operación. El Ministerio de Transportes calculó que los buses eléctricos iban a mover –por decirte– 5 millones de usuarios y, finalmente, la realidad dijo que movimos solo 3 millones. Entonces la diferencia entre esos 3 millones y los 5 millones son 1.300 millones de pesos".

Respecto de las razones del retraso en el pago, el ejecutivo señaló que "desconozco el por qué. Siempre te dan explicaciones que son poco coherentes. Leía una pequeña cuña del Seremi de Transportes, que decía que era primera vez que se tenía que ejecutar un pago de este tipo y, por lo tanto, como era primera vez, les ha costado poder llegar a la fórmula para poder materializar el pago", agregando que "entonces imagínese, un contrato que se firmó el año 2023, que la Contraloría lo visó a comienzos del 2024, que ya llevan operación más de un año y resulta que recién están aprendiendo a poder ejecutar el pago de un contrato que está debidamente ejecutado".

El conflicto escaló durante los últimos días luego de que la empresa de transportes anunciara la paralización de los servicios de trolebuses y buses eléctricos para el lunes 2 de marzo. Sobre esta decisión, Juan Antonio Massai sostuvo que "es lo que lamentablemente tenemos que hacer, porque ya no hay más capacicidad de gestión de parte de nosotros como privados, en capital de trabajo para poder mantener operativo el sistema. Por lo tanto, uno no sabe qué más hacer".

Asimismo, acusó una falta total de respuesta por parte de la autoridad regional, a la que le pidió "un trato con un mínimo de respeto de su parte. La semana pasada fui a una reunión a la oficina de la Seremía de Transportes. Primero, el Seremi (Jean Pierre Ugarte) no se mostró. Segundo, yo avisé formalmente que la empresa ya no tenía recursos para seguir operando a partir del 1 de marzo, y después de esperar varios días, recién salí a comentar esto a través de la prensa".

En esa línea, el ejecutivo de Trolebuses Chile lamentó que "ya ha pasado una semana y no he recibido ni siquiera un llamado del señor Seremi o de algún funcionario del Ministerio de Transportes para darme alguna posibilidad de solución, ¿entonces qué otra alternativa queda? Al Seremi ni siquiera lo conozco", complementando su respuesta con que "a mí me choca escuchar que hacemos 'amenazas de que uno va a parar' porque yo la verdad digo que esto es un grito desesperado de ayuda".

Finalmente, el gerente fue enfático en señalar que "nosotros comunicamos oficialmente a la autoridad de que si no hay solución a este tema, el día lunes 2 la empresa no se va a trabajar, y eso se va a cumplir en la medida que esto siga en la situación actual".

Cabe hacer presente que, de no concretarse el pago de la deuda de $1.300 millones por parte del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en los próximos días, el paro de los servicios eléctricos se materializará el lunes 2 de marzo, afectando gravemente la movilidad del Gran Valparaíso en una de las jornadas más críticas del año, con miles de estudiantes y trabajadores regresando a sus actividades tras el período estival.

