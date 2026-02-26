10 personas fueron detenidas durante la cuarta noche del Festival de Viña del Mar 2026

10 personas fueron detenidas por Carabineros en el marco de la cuarta noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, jornada que tuvo a casi 14 mil personas en la Quinta Vergara, según estimaciones de la policía uniformada.

En cuanto a las personas capturadas, la institución dio a conocer que fueron puestos a disposición del Ministerio Público para iniciar su proceso respectivo y que en su mayoría se les detuvo por infracción a la Ley de Drogas y órdenes vigentes de captura.

La teniente Jacqueline Urzúa, jefa de la Tenencia (T) Quinta Vergar, informó que "se efectuaron un total de 445 controles de identidad y más de 60 controles vehiculares preventivos. Asimismo, se registraron 10 personas detenidas".

Tal como aconteció en la tercera noche, este miércoles 25 de febrero no se registraron denuncias en el anfiteatro viñamarino, lo que da cuenta de que el evento se desarrolló en un ambiente tranquilo y con un comportamiento adecuado del público.

Finalmente, la teniente Urzúa destacó que "como institución, continuamos trabajando con un enfoque preventivo y de proximidad, con el objetivo de que tanto vecinos como visitantes puedan disfrutar de este evento con seguridad y tranquilidad".

