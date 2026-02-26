Operativo policial permite incautar 900 plantas de marihuana en predio agrícola de Quillota

Cerca de 900 plantas de cannabis sativa fueron incautadas durante un operativo desarrollado por detectives de la PDI en un predio agrícola ubicado en Quillota.

Funcionarios de la agrupación MT0, de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim), de la PDI Quillota, llevaron a cabo el procedimiento en la ruta 60 de la comuna.

Todo se originó en una denuncia anónima que aportó antecedentes que indicaban la existencia de un invernadero en el que se cultivaba marihuana.

Con estos antecedentes, los efectivos de la policía civil se trasladaron al lugar, donde encontraron las mencionadas especies y, junto a ellas, siete sacos contenedores de la misma droga en proceso de secado, todo avaluado en 600 millones de pesos.

Según informó el jefe de la unidad policial, subprefecto Camilo Núñez, la sustancia ilícita fue entregada al Servicio de Salud correspondiente para su destrucción, mientras continúan las diligencias para dar con el paradero del propietario del lugar.

PURANOTICIA