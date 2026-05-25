Brutal agresión a guía turística en Reñaca: cámaras captan golpiza de sus antiguos empleadores tras conflicto laboral

Una violenta situación remece al balneario de Reñaca, en la comuna de Viña del Mar. El pasado viernes 22 de mayo, la guía turística Rocío Leiva Aguilar fue víctima de una feroz golpiza en un restaurante de la zona, perpetrada por los dueños de la agencia Chiletours, su antigua empresa empleadora. El registro de las cámaras de seguridad, que ya se ha viralizado en redes sociales, muestra cómo la mujer fue rodeada, indefensa, y atacada con puños y patadas en el suelo, resultando con un traumatismo encéfalo craneano (TEC).

El origen del ataque se remonta a una disputa laboral previa. Rocío y su pareja decidieron renunciar a la empresa debido a las malas condiciones de trabajo y presentaron una demanda formal por la falta de contratos. Tras esto, los agresores le habrían advertido explícitamente que no regresara a ejercer sus labores en la región de Valparaíso.

DETONANTE DEL ATAQUE

Pese a las amenazas, la profesional continuó trabajando de forma independiente. El conflicto estalló cuando un grupo de turistas que ella guiaba ingresó, por desconocimiento, al restaurante propiedad de los agresores.

Un testigo anónimo que presenció el ataque relató el momento exacto en que se desató la violencia:

"Ella fue a rescatar a esos pasajeros, a sacarlos y cuando la familia de los dueños de la agencia y el restaurante la vieron, los atacaron. Sale corriendo y ahí la hermana de la familia le propina golpes, junto a su madre. Después le propinó la patada en el rostro".

El mismo testigo, quien prefirió resguardar su identidad por temor a represalias, reveló el trasfondo del quiebre con la empresa de turismo de Viña del Mar, explicando que "ellos demandaron a la familia por no tener contrato, ahí se produce el problema". Además, advirtió sobre el perfil del clan familiar involucrado, asegurando que son considerados como "muy peligrosos dentro del ambiente del turismo".

ACCIONES LEGALES

La agresión provocó el rechazo inmediato del sector. La Asociación Gremial de Guías Profesionales del Valle Central AG alzó la voz mediante un comunicado público para denunciar el hecho y exigir justicia para su colega.

Actualmente, los antecedentes de la brutal agresión ya se encuentran en manos de la Policía de Investigaciones (PDI), institución que inició las indagatorias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales de los agresores en Reñaca.

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