Tragedia en el fútbol amateur: jugador fallece tras riña con disparos en San Antonio

El fútbol amateur de la región de Valparaíso se vistió de luto este fin de semana, luego que un futbolista perdiera la vida tras recibir una balazo en San Antonio.
Mientras se disputaba el encuentro entre Estrella Roja y Cerro Alegre, se generó una riña entre futbolistas y barristas, situación que derivó en disparos.
La víctima fue trasladada de urgencia hasta el Hospital Claudio Vicuña, donde finalmente se constató que no presentaba signos vitales por la gravedad de sus heridas.
Al lugar de los hechos concurrió personal de Carabineros, que iniciaron la investigación de los hechos para dar con el paradero del responsable del mortal ataque.
Producto de lo ocurrido, la Asociación Regional de Fútbol Amateur de Valparaíso indicó que todas las actividades venideras quedaban suspendidas.
“Nos haremos parte en las querellas criminales y velaremos por las máximas sanciones reglamentarias para el club. Son todo lo que no queremos en el fútbol amateur, lacras“, afirmaron desde la entidad que administra el fútbol amateur local.
Cabe haber presente que la víctima fatal era futbolista del Estrella Roja de Valparaíso, además de ser padre de dos hijos.
