Detienen a hombre que amenazó con arma de fuego a transeúntes en Reñaca

Un procedimiento policial permitió la detención de un hombre acusado de amenazar con un arma de fuego a personas en las inmediaciones del Club Español de Reñaca, en Viña del Mar.

El hecho se registró cerca de las 03:15 horas, a la salida de una fiesta, cuando asistentes alertaron sobre una situación de riesgo en el sector.

Según los antecedentes recopilados en el lugar, un individuo habría salido desde un condominio cercano portando un arma, intimidando a personas que transitaban por el sector.

La situación generó momentos de temor entre quienes abandonaban el recinto, debido al riesgo que implicaba la presencia de un arma de fuego.

Tras el llamado de emergencia, Carabineros concurrió rápidamente al sitio y detuvo al presunto responsable, evitando que la situación escalara.

El caso quedó en manos de la justicia, mientras se investigan las circunstancias del hecho y la eventual responsabilidad del detenido, en un episodio que reabre el debate sobre seguridad en sectores de alta concurrencia nocturna.

PURANOTICIA