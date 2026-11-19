Tras casi una semana de movilización y en medio de la preocupación por las posibles consecuencias para la operación de la Refinería Aconcagua de Enap, en Concón, y el abastecimiento de combustibles, los trabajadores contratistas de la estatal depusieron el paro durante la tarde de este miércoles 18 de noviembre.

El acuerdo permitió liberar los accesos a la planta en Concón y, especialmente, el muelle Asimar, ubicado en la vecina comuna de Quintero, donde se encontraba bloqueada la descarga de petróleo desde una nave que permanecía a la gira, situación que había encendido las alertas ante una eventual afectación del suministro de la compañía.

La confirmación fue entregada a Puranoticia.cl por el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, quien intervino como interlocutor durante las negociaciones entre los trabajadores, sus representantes y los ejecutivos de Enap.

"El paro se levantó ayer, finalmente. Logramos destrabar la complicación mayor que había el día martes por el bloqueo del acceso al muelle Asimar, que es por donde los trabajadores de Enap van a descargar las naves que traen petróleo", explicó.

Cabe recordar que el conflicto laboral mantenía paralizados tanto los accesos a la refinería de Concón como al terminal marítimo utilizado para descargar el crudo.

Según relató el delegado Manuel Millones, las gestiones para alcanzar una solución se extendieron desde la semana pasada e involucraron a dirigentes de los trabajadores, la Dirección del Trabajo y los máximos ejecutivos de Enap.

Finalmente, la primera autoridad de Gobierno en la región indicó que "tras un diálogo con los trabajadores, a eso de las 5 de la tarde, se aperturó el muelle sin ninguna detención y sin ningún tipo de presencia de fuerza pública, solo en base al diálogo". Además, agradeció la colaboración de la comandante de Carabineros, Ingeborg Villa, para generar las condiciones que permitieron concretar el desbloqueo.

Respecto de las diferencias que mantenían enfrentadas a las partes, uno de los principales puntos de discusión estaba relacionado con el pago de los días no trabajados durante la movilización y sus efectos sobre los sueldos de los contratistas.

En concreto, los trabajadores solicitaban que no se les descontaran los seis días que llevaban de paro, considerando que la reducción de jornadas también podía afectar el pago de un bono. Según indicó Millones a Puranoticia.cl, "las empresas contratistas, es decir sus empleadores, estaban disponibles a pagar el día, sin embargo Enap decían que igual tenían que multar a la empresa. Entonces ahí había un problema y yo les decía que busquemos un acuerdo, y finalmente se logró destrabar".

Vale hacer presente que alrededor de 800 trabajadores se encontraban movilizados, por lo que las conversaciones fueron clave para permitir alcanzar una salida sin tener que recurrir al uso de la fuerza pública para despejar los accesos en Quintero.

En ese sentido, sostuvo que "lo más importante es que los trabajadores vuelvan a sus puestos", agradeciendo por último la disposición de los dirigentes sindicales y de los ejecutivos nacionales de la empresa estatal para alcanzar el entendimiento.

Con el levantamiento de la movilización y la liberación del muelle Asimar, se puso fin a un conflicto que había mantenido en alerta a la zona por sus eventuales repercusiones en la recepción de petróleo y la continuidad operacional de la refinería ubicada en Concón.

PURANOTICIA