Un accidente de tránsito protagonizado por un automóvil y una motocicleta dejó a tres personas lesionadas durante la mañana de este jueves en San Felipe.

La emergencia vial se registró cerca de las 07:30 horas, en el cruce de la ex Ruta CH-60 con el ingreso poniente al sector de Tierras Blancas.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el automóvil habría ingresado a la vía en dirección a San Felipe sin advertir la presencia de una motocicleta que circulaba por el sector en sentido sur, produciéndose una colisión de consideración.

A raíz del impacto, tres personas resultaron con lesiones y debieron ser trasladadas hasta un centro asistencial para recibir la respectiva atención médica.

Las circunstancias en que se produjo el accidente deberán ser esclarecidas, particularmente en lo relacionado con las maniobras realizadas por los conductores.

PURANOTICIA