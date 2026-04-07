Trabajadores de Prodemu denuncian sueldos impagos, crisis administrativa y que la Ministra de la Mujer aún no los recibe

Los sindicatos de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu) denunciaron públicamente el no pago de remuneraciones correspondientes al mes de marzo, acusando "desidia" de las autoridades y una grave crisis administrativa que mantiene en la incertidumbre a cientos de trabajadores a nivel nacional.

A través de un comunicado, las organizaciones señalaron que “a la fecha, debimos haber recibido el pago de nuestras remuneraciones correspondientes al mes de marzo”, acusando además que no existen plazos claros para regularizar la situación.

“Se nos mantiene en una inaceptable incertidumbre, sin plazos ni un horizonte definido para el pago de nuestros sueldos en el corto plazo”, agregaron.

Según los sindicatos Nº1 y Nº2, el problema no radica en la falta de recursos, sino en trabas administrativas que han impedido el traspaso de fondos desde el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) a Prodemu, pese a que la institución cuenta con un presupuesto superior a los $10.379 millones para 2026.

En esa línea, acusaron que "la inoperancia e ineficiencia de quienes deben gestionar estos recursos impidan el traspaso de fondos", lo que ha derivado en que más de 400 trabajadores no hayan recibido sus sueldos, afectando su situación económica.

ORIGEN DEL CONFLICTO

De acuerdo con los antecedentes, el conflicto se origina en la aplicación de una norma contenida en la Ley de Presupuestos 2026, que exige garantías para transferencias a entidades privadas. Sin embargo, desde los sindicatos sostienen que esta exigencia fue aplicada de manera errónea a Prodemu, obligando a la fundación a presentar una boleta de garantía equivalente al 5% de su presupuesto, lo que supera los $500 millones.

La organización explica que Prodemu no compite por fondos mediante concursos públicos, sino que recibe una asignación directa establecida por ley, por lo que –afirman– no corresponde aplicar dicha exigencia. Incluso, aseguran que la Dirección de Presupuestos (Dipres) habría señalado que esta obligación no es aplicable en este caso.

Pese a ello, los trabajadores organizados acusan que otros organismos han mantenido una interpretación contraria, lo que ha paralizado la transferencia de recursos y, en consecuencia, el pago de remuneraciones.

La presidenta del sindicato de Prodemu, Fabiola Cayla Rojas, explicó a Puranoticia.cl que "el origen del conflicto es en 2025, donde se firma el acuerdo operativo entre SernamEG y Prodemu, donde se prohíbe la rendición de gastos provenientes de nuestros convenios colectivos. Eso nos pone en un punto de conflicto porque somos un sindicato que llevamos 30 años de historia, 29 años negociando, por lo tanto nuestros beneficios son un derecho adquirido a lo largo del tiempo, y así lo han reconocido todos los empleadores, porque todas las administraciones han negociado con nosotros".

También expresó que "desde SernamEG se nos comienza a pedir una boleta de garantía por los recursos que ellos nos asignan, sin embargo nosotros no somos cualquier fundación, somos una fundación del Estado nacida hace 35 años, donde nuestra función y nuestro presupuesto viene a través de la Ley de Presupuestos. No participamos en concursos públicos para tener presupuesto, sino que se nos asigna por Ley de Presupuesto. Este año tenemos asignado más de $10.000 millones para ejecutar y para pagar los sueldos de los trabajadores, dinero que no ha llegado a nuestras arcas y hasta el día de hoy, 7 de abril, no tenemos el pago de nuestros sueldos de marzo".

IMPACTO EN TRABAJADORAS

La fundación, que depende del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, cuenta con cerca de 450 trabajadores y presencia en todo el país, desarrollando programas de capacitación y apoyo dirigidos a mujeres en situación de vulnerabilidad. Solo en 2025, la institución alcanzó a más de 50 mil participantes en sus distintas iniciativas.

Fabiola Cayla comentó que "el día jueves fue la primera vez que tuvimos respuesta de la la ministra (Judith Marín). Ella se juntó con la contralora y sabemos que se destrabó este tema administrativo para la liberación de recursos. Sin embargo, hasta el día de hoy no tenemos certeza de cuándo va a ser nuestro pago, y eso es lo que más nos nos urge actualmente; primero, el pago de nuestros sueldos, y luego ir trabajando con Prodemu, en conjunto con el ministerio, para darnos sostenibilidad financiera y programática de nuestra institución".

En este contexto, los dos sindicatos de la fundación advirtieron que la crisis no solo afecta a los funcionarios, sino también a la continuidad de los programas sociales que ejecuta Prodemu en el territorio. "Mientras tanto, las y los trabajadores seguimos esperando", señalaron los funcionarios a través del comunicado.

Las organizaciones también cuestionaron duramente a las autoridades de los ministerios de la Mujer y de Hacienda, además de otros organismos involucrados, acusando falta de coordinación y empatía frente a la situación.

Además, rechazaron versiones que atribuyen responsabilidades a los propios trabajadores, defendiendo la legalidad de sus contratos colectivos y advirtiendo que este tipo de declaraciones solo desvían el foco del problema principal.

ESTRATEGIAS DE PRESIÓN

La titular del sindicato advirtió en conversación con Puranoticia.cl que la presión ejercida para resolver el no pago de sueldos ha sido principalmente mediática y política, que aún esperan una audiencia con la ministra Marín para abordar el futuro de Prodemu, que este año debe trabajar con más de 55 mil mujeres en todo el país.

Asimismo, la dirigenta gremial señaló que "siempre tenemos guardadas nuevas estrategias para ejercer presión en caso de que la cosa se ponga difícil. Pero esperamos que no y que el tema de los sueldos se salde esta semana".

Finalmente, los sindicatos de la Fundación Prodemu se declararon en estado de alerta y exigieron a las autoridades que, "con urgencia, adopten las medidas necesarias para destrabar esta situación”, subrayando que no aceptarán seguir siendo perjudicados por decisiones administrativas que vulneran sus derechos laborales.

PURANOTICIA