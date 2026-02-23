Tolerancia cero a infracciones de tránsito en Viña: Municipio retiró autos mal estacionados en el entorno de la Quinta Vergara

Continuando con su plan de tolerancia cero frente a infracciones de tránsito, la Municipalidad de Viña del Mar retiró automóviles que se encontraban mal estacionados en los alrededores de la Quinta Vergara, en el centro de la comuna.

Se trata de una medida enmarcada en las acciones especiales adoptadas por la realización del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, que se desarrolla durante esta semana en el anfiteatro de la Ciudad Jardín.

La casa edilicia administrada por la alcaldesa Macarena Ripamonti contó con maquinaria pesada para retirar a los automóviles, los cuales fueron trasladados a una propiedad municipal a la espera que los dueños acudan a reclamarlos.

Cabe hacer presente que las máquinas permanecían estacionadas en lugares no habilitados para ello, como por ejemplo vías principales, zonas residenciales sin permiso, aceras y hasta en el bandejón central del par Viana - Álvarez.

