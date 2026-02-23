Dirección Meteorológica emite alerta por altas temperaturas en la región de Valparaíso: se esperan hasta 36º en la precordillera

Una alerta por altas temperaturas máximas en la region de Valparaíso emitió este lunes 23 de febrero la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

El organismo explicó que este fenómeno afectará a diversas regiones de la zona central, como Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

En cuanto a los motivos de esta medida, la DMC indicó que es "producto del predominio de circulación ciclónica en superficie reforzado por flujo del este".

Por esto, afirmaron que "se espera un aumento en las temperaturas máximas".

Cabe hacer presente que en diversas zonas de la región de Valparaíso se registrarán temperaturas entre 32ºC a 34ºC, principalmente en cordillera de la costa.

Finalmente, se expuso que en valles precordilleranos, como en las provincias de Los Andes y San Felipe, se pronostican temperaturas de 34ºC a 36ºC.

