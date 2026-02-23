Seis autos con encargo por robo han sido recuperados en febrero en El Quisco

Carabineros de la 4ta. Comisaría Temporal El Quisco, en el marco del “Plan Verano Seguro”, mientras realizaba controles vehiculares selectivos en la intersección de Avda. El Quisco con calle José Narciso Aguirre, fiscalizaron al conductor de una camioneta Mitsubishi L200, cuyas placas presentaban inconsistencias en sellos de seguridad y acuñamiento.

Tras verificar número de motor y VIN, se establece que el vehículo corresponde a otra placa patente manteniendo encargo vigente por robo de fecha 04.10.2022, interpuesta en la 3ra Comisaría de Talca.

Por lo anterior, se procedió a la detención de L.G.S.V. (Chi) 49 años, con antecedentes penales y policiales.

Cabe destacar que, en el mes de febrero del presente año, 6 autos con encargo por robo han sido recuperados en esa comuna, gracias al reforzamiento de los servicios policiales y el incremento del control vehicular.

