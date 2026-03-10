Todo lo que hay que saber del cambio de mando presidencial: horarios, delegaciones y cortes de tránsito en Valparaíso y Viña del Mar

Valparaíso y Viña del Mar se alistan para una jornada de alta relevancia política e institucional este miércoles, cuando se realice el tradicional cambio de mando presidencial en el Salón de Honor del Congreso Nacional.

La ceremonia marcará el traspaso de la banda presidencial desde el actual mandatario, Gabriel Boric, al presidente electo José Antonio Kast, en un acto republicano que contará con la presencia de autoridades nacionales, delegaciones internacionales y jefes de Estado invitados.

El evento tendrá un fuerte impacto en la dinámica de ambas ciudades, especialmente en el plan de Valparaíso y en el sector de Cerro Castillo, en Viña del Mar, donde se aplicarán medidas especiales de seguridad, cortes de tránsito y suspensión de clases en establecimientos cercanos al perímetro del operativo.

HORARIOS Y CRONOGRAMA

La ceremonia principal comenzará al mediodía en el Congreso Nacional, pero la agenda presidencial contempla diversas actividades protocolares durante toda la jornada.

Agenda del Presidente saliente, Gabriel Boric

08:00 horas: Fotografía oficial con su gabinete en el Patio de Los Naranjos del Palacio de La Moneda.

Fotografía oficial con su gabinete en el Patio de Los Naranjos del Palacio de La Moneda. 10:15 horas: Salida desde La Moneda rumbo al Congreso Nacional en Valparaíso.

Salida desde La Moneda rumbo al Congreso Nacional en Valparaíso. 12:00 horas: Inicio de la ceremonia de transmisión del mando presidencial.

Agenda del presidente electo, José Antonio Kast

10:30 horas: Fotografía oficial con su gabinete en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar.

Fotografía oficial con su gabinete en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar. 12:00 horas: Ceremonia solemne de cambio de mando en el Congreso Nacional.

Ceremonia solemne de cambio de mando en el Congreso Nacional. 14:00 horas: Almuerzo oficial con delegaciones y autoridades en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo.

Almuerzo oficial con delegaciones y autoridades en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo. 21:00 horas: Discurso al país desde el balcón del Salón Toesca del Palacio de La Moneda.

Durante la ceremonia se realizará la investidura formal del nuevo mandatario, momento en que recibirá los símbolos del poder presidencial: la Banda Presidencial y la Piocha de O’Higgins.

DELEGACIONES INTERNACIONALES

El cambio de mando 2026 se perfila como uno de los más concurridos de las últimas décadas. En total se espera la presencia de 1.150 invitados, entre ellos 33 delegaciones internacionales y al menos 14 jefes de Estado o de Gobierno, además de representantes diplomáticos de distintos países.

Entre las autoridades extranjeras que confirmaron su asistencia destacan:

Javier Milei, presidente de Argentina

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia

Daniel Noboa, presidente de Ecuador

Santiago Peña, presidente de Paraguay

Yamandú Orsi, presidente de Uruguay

Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica

Nasry Asfura, presidente de Honduras

José Raúl Mulino, presidente de Panamá

Luis Abinader, presidente de República Dominicana

Tamás Sulyok, presidente de Hungría

Rey Felipe VI de España

También participarán representantes de organismos internacionales y autoridades de distintos gobiernos, como vicepresidentes y ministros de Relaciones Exteriores.

Entre las ausencias confirmadas figuran los expresidentes chilenos Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, mientras que el exmandatario Eduardo Frei sí asistirá a la ceremonia.

AMPLIO OPERATIVO DE SEGURIDAD

Debido a la magnitud del evento, la ciudad operará bajo un amplio despliegue de seguridad coordinado por distintas instituciones del Estado.

El operativo contempla controles de acceso, anillos de seguridad, vigilancia reforzada y restricciones de circulación en sectores estratégicos del plan de Valparaíso.

Según lo informado por autoridades regionales, el perímetro de seguridad alrededor del Congreso Nacional comenzará a operar desde las 06:00 horas y se mantendrá al menos hasta las 16:00 horas.

Durante ese periodo:

El acceso estará restringido solo a personas acreditadas.

Se realizarán controles de identidad y revisión de credenciales.

Se reforzará la vigilancia policial en los alrededores del Congreso.

El despliegue también incluye resguardo en las rutas de traslado presidencial, en la Ruta 68 y en el sector de Cerro Castillo, donde se hospedarán varias delegaciones internacionales.

CORTES Y DESVÍOS DE TRÁNSITO EN VALPARAÍSO

El operativo de seguridad implicará importantes modificaciones en el tránsito del plan de Valparaíso, especialmente en el sector El Almendral.

Carabineros informó que se establecerán cortes de tránsito y controles de acceso principalmente en:

Avenida Argentina

Chacabuco

Uruguay

Pedro Montt

Prieto

Eloy Alfaro

12 de Febrero

Además, se implementarán rutas alternativas para facilitar el ingreso y salida de la ciudad.

Ingreso a Valparaíso desde Ruta 68:

Desvío por Santos Ossa hacia avenida Argentina e Independencia.

Salida desde avenida España hacia Ruta 68:

Recorrido por Errázuriz, Francia, Colón y Santos Ossa.

Las autoridades recomendaron a conductores planificar sus desplazamientos con anticipación debido a la alta congestión que se prevé durante la mañana.

Además, desde la Municipalidad de Valparaíso informaron a través de sus canales oficiales que la Feria de Avenida Argentina permanecerá cerrada durante la jornada. Asimismo, el Terminal Rodoviario de Valparaíso suspenderá su funcionamiento entre las 05:10 y las 15:00 horas. Como medida alternativa, se habilitará una salida provisoria de buses frente a la Universidad Católica, específicamente en el tramo comprendido entre las calles Brasil y Errázuriz.

RESTRICCIONES EN VIÑA

Las medidas también afectarán a Viña del Mar, especialmente en el sector de Cerro Castillo, donde se encuentra el Palacio Presidencial utilizado durante la ceremonia.

Entre el martes 10 y el miércoles 11 de marzo se aplicarán cortes de tránsito y restricciones de estacionamiento en calles cercanas al recinto.

Las vías afectadas incluyen:

Britania

República

Libertad

Iberia

Vista Hermosa

Álamos

Callao

Las autoridades locales indicaron que estas medidas buscan facilitar el desplazamiento de las delegaciones internacionales y reforzar la seguridad en el perímetro del Palacio Presidencial.

SUSPENSIÓN DE CLASES

Debido al despliegue de seguridad y a la cercanía de algunos recintos educacionales con las zonas de control, el Ministerio de Educación determinó la suspensión de clases en 30 establecimientos de la región, la mayoría ubicados en Valparaíso.

Establecimientos sin clases en Viña del Mar

Liceo José Cortés Brown

Liceo René Descartes

Establecimientos sin clases en Valparaíso

Seminario San Rafael

Colegio Carlos Cousiño

Liceo Juana Ross de Edwards

Liceo Coeducacional La Igualdad

Colegio Las Acacias

Colegio Salesiano de Valparaíso

Colegio San Ignacio de Loyola

Colegio Inmaculada de Concepción Nuestra Señora de Lourdes

Liceo Técnico Bicentenario de Valparaíso

Escuela Especial Gran Bretaña

Centro de Educación Integrada de Adultos de Valparaíso

Liceo Técnico Profesional Barón

Escuela Juan de Saavedra

Jardín Infantil Volantín de Colores

Centro de Estudios San Ignacio

Centro Educacional Ceval Ltda.

Escuela Grecia

Escuela Ramón Barros Luco

Instituto Superior de Comercio Francisco Araya Bennet

Liceo de Niñas María Franck de Mac Dougall

Escuela República de Uruguay

Liceo Eduardo de la Barra

Escuela Alemana

Escuela Dr. Ernesto Quiroz Weber

Escuela Especial de Lenguaje Libertador de la Patria Bernardo O’Higgins

Colegio San Pedro Nolasco

Scuola Italiana Arturo Dell’Oro

La medida busca despejar las zonas cercanas al Congreso Nacional y a Cerro Castillo, facilitando el despliegue del operativo de seguridad durante una jornada considerada de alta complejidad logística.

TRADICIÓN REPUBLICANA

El cambio de mando presidencial es una tradición institucional que se remonta a 1826, cuando Chile estableció oficialmente el cargo de Presidente de la República.

Desde el retorno a la democracia en 1990, la ceremonia se realiza de manera regular cada 11 de marzo en el Congreso Nacional de Valparaíso, en una sesión de Congreso Pleno.

En esta instancia, se concretará formalmente la transición entre gobiernos, con la entrega de los símbolos del mando presidencial y el juramento del nuevo mandatario y su gabinete.

Mientras el acto se desarrolla dentro del Salón de Honor, las calles de Valparaíso vivirán una jornada marcada por el despliegue policial, la presencia de delegaciones internacionales y las medidas especiales que transformarán a la ciudad en el centro político del país durante este histórico traspaso de mando.

PURANOTICIA