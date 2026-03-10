Ausencia de señalética en playa de la tragedia en Algarrobo desata versiones cruzadas entre la Capitanía de Puerto y la Municipalidad

Cuatro personas perdieron la vida tras ser arrastradas por el fuerte oleaje de la playa Mirasol, en la comuna de Algarrobo, durante la tarde-noche de este lunes 9 de marzo.

Se trata de dos hombres y dos mujeres, todos adultos y chilenos, excepto una mujer de nacionalidad estadounidense, que se lanzaron al mar socorriendo a una persona que había sido arrastrada inicialmente por las marejadas reinantes en el lugar.

Sólo una persona logró sobrevivir a la tragedia: un hombre oriundo de Puerto Montt, quien ingresó al mar buscando rescatar a su polola que no podía regresar a la orilla. Su relato fue clave para construir la trágica escena vivida en Algarrobo.

Lo ocurrido en la provincia de San Antonio fue abordado por el capitán de Puerto de Algarrobo, Sergio Sánchez, quien con el matinal de Canal 13 compartió algunos detalles sobre la tragedia que se vivió ayer lunes 9 de marzo en la playa Mirasol..

En primer lugar, mencionó a «Tu Día» que los hechos ocurrieron mientras los afectados caminaban por la orilla de la playa, en una actividad que parecería inofensiva pero que, bajo condiciones de marejadas, se vuelve extremadamente peligrosa.

"Lo que pasó no es porque la persona haya sido imprudente en el aspecto de haberse metido a bañar. Los hechos son que la persona caminó por el borde costero aprovechando de mojarse un poquito los pies", indicó el funcionario naval.

Luego, precisó que una violenta ola alcanzó a la mujer, la derribó al piso y la arrastró mar adentro en cosa de segundos. Su pareja, en un acto desesperado, acudió en su rescate, pero no pudo conseguir llevarla de regreso a la orilla de playa.

"Vinieron tres personas más a apoyar. Finalmente, el oleaje se llevó a los cinco mar adentro", continuó expresando el capitán de Puerto de Algarrobo, quien luego enfatizó en la importancia de contar con señalética en las playas de nuestro país.

"Efectivamente esta playa es una playa no habilitada, no apta, y eso genera que no haya concesionarios y que no haya carteles visibles en primera instancia", comentó la autoridad marítima al matinal de Canal 13, confirmando que al menos la playa Mirasol, en la zona norte de Algarrobo, no contara con señalética en la arena.

Bajo este contexto, el Capitán de Puerto ratificó que existe un trabajo pendiente con el Municipio de Algarrobo para instalar señaléticas físicas que adviertan el riesgo de transitar por la playa en periodo de marejadas o cuando éstas no sean aptas.

Una vez confirmado que la playa Mirasol no cuenta con señalética, Puranoticia.cl tomó contacto con el alcalde de Algarrobo, Marco Antonio González, quien precisó que el balneario de la tragedia sólo cuenta con señalética en los estacionamientos.

"Nunca se ha permitido el baño en ese sector", comenzó diciendo el jefe comunal, agregando que "hay letreros porque es zona no apta para el baño".

Cuando se le volvió a consultar por el tema, considerando que la Armada señaló otra cosa en televisión, el Alcalde reculó y dijo que "en la entrada de los estacionamientos hay letreros, donde se estacionan los vehículos sí. Puede ser que tenga razón en ese sector, pero en la entrada dice que es playa no apta para el baño".

Esta tragedia ocurrida en la playa Mirasol reabrió el debate sobre las condiciones de seguridad en sectores costeros no habilitados para el baño, especialmente en periodos de marejadas. Mientras continúan las diligencias para esclarecer completamente lo ocurrido, las autoridades reiteraron el llamado a extremar las precauciones al transitar por el borde costero y a respetar las advertencias vigentes.

