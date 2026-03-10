Dos conocidos influencers entre las víctimas de la tragedia en playa Mirasol de Algarrobo

Cuatro personas fallecieron tras ser arrastradas por el fuerte oleaje de la playa Mirasol, en la comuna de Algarrobo, durante este lunes 9 de marzo.

Entre ellas se encuentran dos influencers: el estadounidense Benjamin Robert Wood, conocido como Ben Wood, quien hace años vivía en Chile y fue cofundador de los locales Beervana, Honesto Mike, Alameda Beer Company y Pocha Bang Bang; y su pareja, María José Duarte Ureta, periodista que en redes sociales se hacía llamar Pepa Ureta.

Las otras personas que perdieron la vida fueron Norman Ray Wood, adulto mayor de 77 años, de nacionalidad estadounidense y padre de Ben Wood, que se encontraba de visita en nuestro país; y la abogada Patricia del Pilar Bello Labe, quien se desempeñaba como asesora legislativa del diputado Jaime Sáez (FA) en Puerto Montt.

A través de una publicación en redes sociales, la Sede Puerto Montt de la Universidad Austral de Chile lamentó su fallecimiento, destacando que la mujer integró la primera generación de la carrera de Derecho y fue la primera licenciada y abogada titulada.

El único sobreviviente de la tragedia fue Felipe Hernández Bustos, pareja de la profesional antes mencionada y quien logró ser rescatado por personal de la Armada en un helicóptero naval.

