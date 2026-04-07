"Tiroteo en el tercer piso": Amenaza de ataque armado en el Colegio Nacional de Villa Alemana obliga a suspender clases

Tras lo ocurrido el pasado 27 de marzo en Calama, donde un estudiante del Instituto Obispo Silva Lezaeta asesinó con armas blancas a una inspectora y dejó a otras cuatro personas lesionadas, han comenzado a repetirse en el país mensajes que hablan de replicar lo sucedido, de realizar tiroteos o de adelantar supuestas jornadas de violencia, tal como sucedió este lunes 6 de abril en Valparaíso y Viña del Mar.

Lamentablemente esta misma situación se registró ahora en el Colegio Nacional de Villa Alemana, donde se detectó una amenaza escrita al interior del establecimiento.

Según informó el equipo directivo a la comunidad educativa, un estudiante se acercó a Inspectoría General para alertar sobre un mensaje encontrado en un baño, el cual decía que "mañana (martes 7 de abril) tiroteo en el tercer piso".

A raíz de este hecho, el recinto activó sus protocolos de seguridad y adoptó medidas preventivas inmediatas. Entre ellas, la suspensión de clases durante esta jornada, a la espera de recibir orientaciones por parte de las autoridades competentes.

“Ante la gravedad de esta situación, el establecimiento ha procedido a aplicar el protocolo de seguridad correspondiente”, indicaron desde la dirección en una comunicación oficial enviada a padres, madres y apoderados del establecimiento.

Asimismo, se informó que se realizará la denuncia ante Carabineros de Chile y se pondrán a disposición todos los antecedentes disponibles para colaborar en la identificación de la persona responsable del escrito que aterroriza a la comunidad.

Desde el establecimiento educacional de Villa Alemana recalcaron que "como comunidad educativa, nuestro principal compromiso es resguardar la seguridad y bienestar de todos nuestros estudiantes y funcionarios”.

PURANOTICIA