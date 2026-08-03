"Tía Rica" eleva a $30 mil el valor del gramo de oro en Valparaíso y Coquimbo para ir en ayuda de damnificados por sistema frontal

La Dirección General del Crédito Prendario (Dicrep) anunció para agosto una medida extraordinaria en las regiones de Coquimbo y Valparaíso, aumentando transitoriamente el valor del gramo de oro a $30.000, el monto más alto en la historia de la institución.

Gracias a esta medida, quienes realicen operaciones en las Unidades de Crédito de Dicrep en ambas regiones podrán acceder a un mayor monto de préstamo por una misma prenda de oro, facilitando el acceso a financiamiento para enfrentar gastos urgentes derivados de la emergencia.

Las condiciones y requisitos para acceder al crédito prendario se mantienen sin modificaciones, variando únicamente de manera extraordinaria el valor del gramo de oro durante el período de vigencia de la medida.

El director general (s) de Dicrep, Omar Fernández, destacó que la iniciativa busca entregar una respuesta concreta a las personas que han visto afectada su situación producto del sistema frontal, en línea con “reforzar el rol social” propio de este servicio.

"Sabemos que, frente a una emergencia, muchas familias necesitan acceder a recursos de manera rápida para enfrentar gastos imprevistos. Por eso, como Dirección General del Crédito Prendario, hemos dispuesto esta medida extraordinaria que permitirá obtener un mayor monto de préstamo por una misma prenda de oro, entregando una alternativa de financiamiento oportuna y en mejores condiciones", señaló.

Las personas interesadas deberán acercarse a la Unidad de Crédito Dicrep de La Serena, o a cualquiera de las Unidades de Crédito ubicadas en Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Quillota y Los Andes, donde podrán empeñar una prenda de oro y acceder al aumento extraordinario del valor del gramo a $30.000 durante agosto. Las condiciones y requisitos para acceder al crédito prendario se mantienen sin modificaciones.

La atención se realiza de lunes a viernes, entre las 09:00 y las 14:00 horas. Para más información sobre requisitos y direcciones de las sucursales, se debe consultar en www.dicrep.gob.cl.

(Imagen: Dicrep)

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