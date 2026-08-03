Comenzó a operar nuevo servicio Bus+Tren que conecta San Pedro con estación Limache

A las 06:30 horas de este lunes 3 de agosto comenzó su recorrido el nuevo servicio de combinación Bus+Tren, que entrega conectividad a vecinos de la localidad de San Pedro, en la comuna de Quillota, con la Estación Intermodal ubicada en Limache.

El nuevo servicio es parte de un plan piloto elaborado por EFE Valparaíso y la Municipalidad de Quillota, quienes levantaron información desde el distrito para coordinar y elaborar la ruta de este nuevo servicio Bus+Tren, que permite llegar a la estación terminal a las 07:00 horas, siendo una gran alternativa para estudiantes y trabajadores que necesitan viajar a la costa, combinando con el Tren Limache-Puerto.

El alcalde de Quillota, Luis Mella, destacó que "con mucha alegría hemos recibido la noticia que ya se ha iniciado el viaje del Bus+Tren desde San Pedro hasta la estación de Limache. Un gran aporte para nuestros trabajadores, para nuestros estudiantes. Un aporte para que puedan llegar en una buena hora a sus lugares de trabajo o sus lugares de estudio. Gracias a EFE, gracias a este nuevo servicio en pos del bienestar de la gente de San Pedro”.

Sebastián Neumann, jefe de desarrollo comercial de EFE Valparaíso, supervisó en terreno la puesta en marcha, señalando que "estamos en San Pedro dando inicio al plan piloto que conecta la comunidad de San Pedro con Estación Limache. Estamos sacando un bus a las 06:30 e invitamos a toda la comunidad de San Pedro que puedan utilizar este servicio para así poder darle continuidad y poder tener más buses a su disposición”.

El recorrido, que comienza en el pasaje Las Viñas, recorre calles y sectores como gimnasio San Pedro, pasaje La Escuela, María Teresa, Plaza de San Pedro, Portal San Pedro y Rotonda, para tomar la ruta F-62 hasta Limache donde conecta con la estación intermodal, entregando una alternativa segura, con horarios definidos y

El plan piloto funcionará por 15 días hábiles, tras lo cual se evaluará su continuidad, así como la posibilidad de agregar nuevos servicios dependiendo la cantidad de pasajeros que lo utilicen.

Además, durante esta jornada comenzó la operación de un tercer bus en el servicio Calera Express, el que tuvo gran afluencia de pasajeros. Una de las principales características de este bus es que circula por la carretera, disminuyendo los tiempos de traslado de forma considerable entre La Calera y la estación Limache.

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