Proyecto de alcantarillado para La Greda y Ventanas da nuevo paso clave con aprobación de su diseño de ingeniería

En Puchuncaví, autoridades regionales, comunales y representantes de Puerto Ventanas participaron del hito de firma de acuerdos en torno al proyecto de construcción de una red de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas en las localidades de La Greda y Ventanas, que pasa a la fase de Diseño de Ingeniería.

El proyecto obtuvo su primera Recomendación Satisfactoria (RS) por parte de los analistas de la Seremi de Desarrollo Social y Familia en 2022 para su factibilidad, que fue financiada por el Gobierno Regional. Luego, se formalizaron compromisos institucionales que permitieron conseguir el terreno donde se instalará la futura Planta de Tratamiento de Aguas Servidas por parte Puerto Ventanas S.A., en forma de complemento al terreno entregado en comodato por Bienes Nacionales el Municipio de Puchuncaví.

Ahora se celebró la obtención de una nueva Recomendación Satisfactoria para el proyecto, esta vez en su fase de Diseño de Ingeniería. Esta etapa permitirá desarrollar la ingeniería al detalle, actualizar la demanda, verificar la infraestructura existente, definir el dimensionamiento de las redes y estaciones elevadoras, elaborar el presupuesto definitivo y generar los antecedentes necesarios para la futura ejecución de las obras.

El seremi de Desarrollo Social y Familia de Valparaíso, Nicolás Cerda, comentó que "nuestra intención es que los proyectos que van en directo beneficio de las comunidades y que aportan significativamente en la calidad de vida de las personas sean una prioridad. Agradecemos el trabajo conjunto que hoy vemos reflejado en este hito, y que es fruto de todo un proceso y etapas que se han ido cumpliendo con el objetivo de ejecutar finalmente la construcción de la red de alcantarillado y la planta de tratamiento de aguas servidas para La Greda y Ventanas”.

Por su parte, el alcalde de Puchuncaví Marcos Morales, señaló que “estamos muy contentos porque durante los últimos años hemos podido avanzar en las distintas etapas de este importante proyecto, pasando por la prefactibilidad y la factibilidad, y hoy estamos próximos a enfrentar una nueva y fundamental etapa: el diseño. Agradecemos especialmente el compromiso del Gobierno Regional, que ha manifestado toda su disposición y voluntad para seguir colaborando y avanzar en este anhelado proyecto".

Finalmente, desde Puerto Ventanas, Luis Fuentes, gerente de Explotación Sostenible, dijo que “nos sumamos a este desafío desde el principio, hace ya más de 12 años, cuando se conformó la Mesa de La Greda y sus vecinos plantearon la necesidad urgente de contar con un sistema de alcantarillado que permitiera mejorar su calidad de vida. Desde entonces, hemos trabajado y participado activamente junto a la comunidad, avanzando paso a paso para que este anhelo pueda transformarse en una realidad".

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