Terremoto en Serviu Valparaíso: intervención ministerial provoca salidas y suspensiones hasta en cargos designados por Poduje

Un verdadero remezón se vivió este miércoles 8 de abril al interior del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Valparaíso, luego que una comitiva de alto nivel del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) llegara directamente a sus oficinas en la calle Bellavista de la Ciudad Puerto para tomar el control de la entidad.

La delegación habría estado encabezada por la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Natalia Aguilar, junto a la jefa de la División Jurídica y el encargado de la División Técnica del Minvu quienes, ya instalados en Valparaíso, comenzaron a tomar decisiones de inmediato, marcando una intervención poco común en la zona.

La primera señal fuerte provino desde el quinto piso del edificio, consistente en la salida de Daniela Infante, abogada de Serviu Valparaíso y una de las personas de mayor confianza del ministro Iván Poduje. Incluso, en algún momento se mencionó su nombre como una de las cartas para asumir la dirección del Serviu por Alta Dirección Pública.

Además, vale recordar que la profesional fue denunciada recientemente ante Contraloría por presuntas infracciones graves al principio de probidad administrativa, motivo por el que se solicitó investigar tres ámbitos: la eventual presentación de denuncias internas maliciosas contra otros funcionarios del Serviu, la realización de actividades profesionales privadas en jornada laboral e irregularidades en la supervisión de licitaciones vinculadas a la reconstrucción tras el megaincendio de febrero de 2024.

Pero no fue lo único.

En paralelo, y en medio del sumario por el caso de las presuntas irregularidades cometidas por la constructora San Sebastián en la reconstrucción de El Olivar, también fueron suspendidos varios funcionarios clave. Entre ellos, Félix Díaz, exdirector subrogante y jefe del departamento técnico, además de brazo derecho del exdirector del Serviu en Valparaíso, Tomás Ochoa, vinculado al caso ProCultura. A él se suma el arquitecto Pablo Carrasco y el jefe de reconstrucción, Cristian Zamorano.

A partir de esta información, Puranoticia.cl tomó contacto con la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, desde donde confirmaron que efectivamente la subsecretaria Aguilar viajó a Valparaíso este miércoles, donde participó en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados y luego en reuniones de coordinación y avance. No obstante, no confirmaron los cambios realizados al interior de la entidad regional.

De todas formas, recalcaron que la nueva autoridad ministerial está viajando constantemente, tanto a la región de Valparaíso como a la del Biobío, dando cuenta de la prioridad que buscan darle a los procesos de reconstrucción tras los megaincendios de 2024 y 2026, respectivamente. Y aunque no se califica lo ocurrido este miércoles como una "intervención", ya que efectivamente corresponde a acciones propias de la cartera del Minvu, sí llama la atención que estos cambios hayan afectado a personas que fueron posicionadas en sus puestos por la misma gestión Poduje.

Y es que todo esto ocurre en medio de la fuerte presión por cumplir con la meta autoimpuesta por el titular del Ministerio de Vivienda, de terminar en 15 meses la reconstrucción tras el megaincendio de febrero de 2024, que golpeó con fuerza a Viña del Mar y Quilpué, dejando 138 personas fallecidas y más de 4 mil casas destruidas.

Pero el problema de fondo sigue siendo el mismo: las viviendas construidas por la empresa San Sebastián. El secretario de Estado ha empujado una postura dura, que incluye terminar contratos, iniciar acciones penales e incluso la demolición de casas ya edificadas. Una idea que no ha caído bien en varias familias afectadas.

Y aquí es donde crecen las críticas...

En el mundo técnico y político ya se comenta que varias decisiones de Iván Poduje han sido más bien reacciones rápidas, tomadas “desde el estómago” o derechamente desde el impulso, más que fruto de un análisis serio o profesional, culpando a profesionales que están evaluando acciones criminales en su contra.

Por lo mismo, hoy la duda que queda en el aire es clara y una sola: si esta intervención de una alta comitiva del Minvu al Serviu de Valparaíso responde realmente a una estrategia bien pensada o si es solo otra movida más dentro de un estilo que ha sido calificado como confrontacional, poco predecible y políticamente incorrecto.

Por ahora, el golpe ya está dado. El Servicio de Vivienda y Urbanización de la región de Valparaíso quedó completamente reordenado en cuestión de horas, aunque no se sabe si para bien o para mal. Y lo que muchos esperan es que esta vez no sea solo una decisión visceral, sino que signifique una medida que realmente ayude a encauzar la reconstrucción y no otra bravucada más del ministro Iván Poduje.

PURANOTICIA