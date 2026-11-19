Un procedimiento de Seguridad Pública Municipal permitió retener este jueves a un sujeto que portaba un arma blanca y que posteriormente se constató mantenía una causa vigente, en el sector central de Villa Alemana.

Cerca de las 12:40 horas, personal de seguridad del supermercado Santa Isabel informó que un individuo habría intentado sustraer productos desde el establecimiento. Las especies fueron recuperadas y el sujeto salió del recinto, permaneciendo posteriormente en las inmediaciones.

Mientras la Patrulla Táctico N.º 4 realizaba un seguimiento preventivo, una transeúnte alertó a los funcionarios municipales que el individuo portaba un cuchillo entre sus vestimentas y que previamente lo habría exhibido y efectuado amenazas. Ante el riesgo, los equipos municipales le dieron alcance y lograron reducirlo y retenerlo, con apoyo de la Patrulla Táctico N.º 3.

El director de Seguridad Pública, Claudio Mendiboure, explicó que el procedimiento se produjo en el marco del copamiento diario que se realiza en el centro. “El personal, al acercarse a este local que estaba siendo sindicado, esta persona se percata de la presencia del personal de Seguridad Pública y comienza una huida a pie por diferentes partes del centro, logrando darle alcance el personal municipal, descubriendo en forma inmediata que efectivamente esta persona andaba con un cuchillo grande. Por lo tanto, se detiene, es reducido y es entregado posteriormente al personal de Carabineros, quien llegó prontamente al lugar”, señaló.

Añadió que “con esto estamos demostrando el trabajo en conjunto que realizamos con Carabineros y con otras instituciones más, porque este trabajo colaborativo que realizamos en el sector central lo que hace es brindarle mayor seguridad al público, a la gente que concurre a comprar a nuestro centro de Villa Alemana”.

Durante el procedimiento, un grupo de personas intentó intervenir en defensa del individuo, dificultando momentáneamente la actuación de los funcionarios. Pese a ello, los equipos lograron mantener el control de la situación hasta la llegada de Carabineros, institución que asumió el procedimiento y las diligencias posteriores.

El alcalde Nelson Estay valoró la respuesta de los equipos municipales y la coordinación policial. “Este procedimiento demuestra la importancia de tener equipos desplegados y realizando patrullajes preventivos de manera permanente. La alerta oportuna de una vecina permitió que nuestros funcionarios reaccionaran rápidamente, retuvieran a una persona que portaba un arma blanca y la entregaran a Carabineros. Esa coordinación entre la comunidad, Seguridad Pública y las policías es fundamental para seguir fortaleciendo la seguridad en Villa Alemana”, señaló.

Posteriormente, personal municipal y Carabineros realizaron diligencias para recabar antecedentes tanto con la persona que alertó sobre las amenazas como con el supermercado. En el marco del procedimiento se estableció además que el detenido mantenía una causa vigente, quedando las diligencias correspondientes a cargo de Carabineros de Chile.

PURANOTICIA