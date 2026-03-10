Sujeto fuera de control ataca con martillo a carabineros en Viña del Mar: dos funcionarios heridos y delincuente baleado y detenido

Dos funcionarios de Carabineros resultaron lesionados tras ser atacados con un martillo durante un procedimiento policial realizado durante la madrugada de este martes 10 de marzo en el sector de Reñaca Alto, en la comuna de Viña del Mar.

Según consigna Alerta Noticias, uno de los uniformados sufrió lesiones en la boca y el mentón producto de los golpes propinados con el objeto contundente, mientras que el segundo carabinero resultó con una lesión en una de sus muñecas.

El procedimiento se originó luego de que una mujer solicitara ayuda en un domicilio ubicado en calle Los Alelíes, debido al comportamiento agresivo de un hombre de 30 años que se encontraba al interior del inmueble junto a ella.

Cuando el personal policial llegó al lugar e intentó controlar la situación, el individuo reaccionó violentamente. En medio de un evidente estado de alteración, aparentemente asociado al consumo de drogas, comenzó a amenazar a los funcionarios utilizando un martillo, con el que además rompió una ventana del domicilio.

Tras quebrar el vidrio, el sujeto tomó fragmentos e intentó agredir a los carabineros, lo que elevó el nivel de riesgo durante el procedimiento.

Ante esta situación, los efectivos hicieron uso de su arma de servicio, logrando reducir al individuo tras herirlo en ambas piernas.

El hombre fue detenido en el lugar, mientras que los dos carabineros lesionados recibieron atención médica por las heridas sufridas durante el procedimiento.

(Imagen de referencia)

PURANOTICIA