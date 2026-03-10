Detienen a mujer con 12,7 kilos de marihuana en bus fiscalizado en ruta 5 de Nogales

Carabineros de la Tenencia Carreteras de Hijuelas detuvo a una mujer por el delito de tráfico de drogas. Esto, tras una fiscalización vehicular preventiva en la ruta 5 Norte, en la comuna de Nogales, a un bus comercial proveniente de Antofagasta.

Durante la inspección al maletero de la máquina, comenzó a emanar un fuerte olor característico a la marihuana, identificando los uniformados un total de dos maletas de color negro registradas con el número del asiento del pasajero.

Luego de corroborarse que se trataba de marihuana elaborada, se comprobó que en específico arrojó un peso total de 12 kilos 700 gramos, motivo por el cual una mujer de nacionalidad boliviana, de 24 años, fue detenida por la policía.

Cabe hacer presente que una vez informados los antecedentes del procedimiento al Ministerio Público, se estableció que la joven imputada pasará a audiencia de control de detención y posteriormente a su formalización de cargos.

