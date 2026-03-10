20 toneladas de basura fueron retiradas desde el tranque La Luz de Valparaíso durante 2025

El tranque La Luz, ubicado en la localidad de Curauma, en Valparaíso, es un entorno natural fundamental para el abastecimiento de agua potable de la zona, por lo que fue sometido a un intenso trabajo de conservación durante el año 2025.

Esto fue posible gracias al programa anual de limpieza y gestión ambiental que ejecuta la empresa sanitaria Esval, que permitió retirar 20 toneladas de residuos, reafirmando el compromiso de la sanitaria con el cuidado de este ecosistema.

Durante el año, se realizaron 25 operativos de limpieza, combinando intervenciones mensuales y faenas quincenales, estas últimas con extracciones que alcanzaron en promedio hasta 9 m3 de basura al mes, equivalentes a cerca de 2.200 kilos de desechos.

Con el fin de informar sobre estas labores a la comunidad y abordar otros temas relacionados al tranque, recientemente se realizó una reunión en el lugar donde participaron representantes de la sanitaria y la comunidad.

Mónica Lombardo, presidenta de la Junta de Vecinos Luz Esperanza 204-A, indicó que “fue una muy buena instancia donde nos explicaron la injerencia que tiene Esval en el sector. También nos contaron sobre las limpiezas que realizan y nos parece muy importante que esto se haga y que trabajemos en conjunto principalmente por el problema de la gente que llega de otros lugares y deja su basura”.

En la misma línea, Alejandro Pérez, subgerente zonal de Esval, señaló que “el cuidado del tranque La Luz no depende solo del esfuerzo de nuestra compañía. Necesitamos también la colaboración y responsabilidad de la comunidad y de todas las personas que visitan este espacio”.

Finalmente, el ejecutivo invitó a la ciudadanía "a ser corresponsables del cuidado de este ecosistema. Mantener limpio el tranque no solo resguarda su biodiversidad, sino que también contribuye a la seguridad del abastecimiento de agua potable para miles de familias".

