Sujeto fue detenido tras ser sorprendido ingresando a robar a farmacia en San Antonio

Un hombre de 44 años fue detenido durante la madrugada de este martes en el sector de Llolleo, en la comuna de San Antonio, luego de ser sorprendido por Carabineros mientras intentaba ingresar a una farmacia para cometer un robo.

De acuerdo con la información entregada por la policía uniformada, el procedimiento permitió frustrar el ilícito y detener al imputado en el lugar.

Además, los funcionarios incautaron diversas especies que presuntamente serían utilizadas para cometer el delito, entre ellas un tanque de oxígeno, un inhibidor de señal, un chuzo, un cilindro de gas y otras herramientas.

De igual forma, Carabineros informó que el detenido mantiene antecedentes policiales por los delitos de robo y hurto.

Por instrucción del Ministerio Público, el imputado pasará a control de detención para su formalización por el delito de robo frustrado.

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