Corte de Apelaciones de Valparaíso revoca arresto domiciliario de exfuncionario de Conaf imputado por megaincendio de 2024

La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió parcialmente el recurso presentado por la defensa de Luis Correa Jiménez, exfuncionario de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), y dejó sin efecto la medida cautelar de arresto domiciliario total que cumplía en el marco de la investigación por el megaincendio que afectó a Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana en febrero de 2024.

Correa está formalizado por el Ministerio Público como presunto autor de cuasidelito de homicidio, causa que investiga su eventual responsabilidad en la tragedia que dejó 138 personas fallecidas.

En un fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada resolvió reemplazar el arresto domiciliario por las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los testigos de la investigación, revocando en esa parte la resolución dictada previamente por el Juzgado de Garantía de Valparaíso.

Para adoptar esta decisión, la Corte estimó que los antecedentes reunidos hasta ahora no permiten sostener, con el estándar exigido para mantener una medida cautelar de mayor intensidad, que la conducta atribuida a Correa tenga una relación directa y suficientemente acreditada con el resultado fatal del incendio.

En ese sentido, el tribunal señaló que el principal antecedente en contra del imputado es que recibió un mensaje de audio con información sobre el avance del siniestro y que, debido a su cargo como comandante de incidentes, tenía funciones relacionadas con el monitoreo y evaluación de la emergencia.

Sin embargo, los ministros concluyeron que esos elementos, por sí solos, no permiten establecer que exista un vínculo causal suficiente entre su actuar y las 138 muertes registradas durante la catástrofe, considerando que en la emergencia también intervinieron distintos organismos y se adoptaron decisiones que escapaban a su ámbito de control.

La resolución también sostiene que, por ahora, no existen antecedentes objetivos que permitan afirmar que una comunicación distinta o más oportuna por parte de Correa habría evitado el desenlace del incendio, por lo que dicha hipótesis sigue siendo una conjetura que deberá ser esclarecida durante el desarrollo de la investigación.

Por ello, la Corte resolvió revocar únicamente el arresto domiciliario total impuesto al exfuncionario de Conaf, manteniendo vigentes las medidas cautelares de arraigo nacional y la prohibición de comunicarse con los testigos de la causa.

PURANOTICIA