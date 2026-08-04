Alcaldesa Ripamonti emplaza al Ministerio de Educación a acelerar apertura de jardín infantil en Santa Julia

Luego de más de 10 años de gestiones y trabajos de infraestructura, el nuevo jardín infantil y sala cuna del sector Santa Julia, en Viña del Mar, quedó técnicamente listo para iniciar su funcionamiento. La habilitación del recinto fue posible gracias a un proyecto de alcantarillado ejecutado por el Municipio de Viña del Mar, en conjunto con vecinos y la empresa Esval, en el pasaje 6, iniciativa que permitió resolver una problemática sanitaria que afectaba al sector por más de una década.

No obstante, pese a que la construcción y la implementación del establecimiento ya se encuentran completamente finalizadas, el recinto aún no ha podido abrir sus puertas debido a retrasos en las tramitaciones de la Secretaría Regional Ministerial de Educación (Secreduc).

Durante una visita inspectiva al lugar, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, abordó el estado del proyecto y la situación administrativa que mantiene postergada su apertura.

“Como municipio hicimos un proyecto y junto con Esval pudimos arreglar la calle del pasaje 6 para habilitar el alcantarillado de este jardín y después de una década, éste pudiera abrirse”, explicó la alcaldesa Ripamonti.

La jefa comunal sostuvo que el recinto no presenta problemas de infraestructura ni deficiencias en su diseño, asegurando que la demora responde exclusivamente a procesos administrativos pendientes.

“El jardín hoy se encuentra cerrado, no por un problema de infraestructura o de negligencia en el diseño, sino por algo peor, que es la voluntad en acelerar los procesos burocráticos. Desde la Secreduc han dicho que por una manguera de emergencia el jardín todavía no puede abrirse, pero hay una comunidad de 90 familias que están esperando que esto pase. Los niños crecen, el tiempo pasa y no podemos seguir esperando más”, puntualizó.

Frente a este escenario, la alcaldesa tomó contacto directo con la ministra de Educación, María Paz Arzola, con el objetivo de agilizar la recepción e inspección final del inmueble. Tras la gestión, la secretaria de Estado comprometió su apoyo para priorizar el caso y avanzar en la apertura del establecimiento en el menor plazo posible.

“Agradezco la disposición de la ministra, porque tenemos el compromiso de que pondrá atención a esta situación y daremos respuesta prontamente a la comunidad”, destacó la alcaldesa.

INFRAESTRUCTURA Y CAPACIDAD

El nuevo establecimiento educacional considera las siguientes características:

Inversión total: $1.539.451.150.

$1.539.451.150. Capacidad para 96 niños y niñas: 40 lactantes y 56 párvulos , distribuidos en dos salas cuna y dos niveles medios.

40 lactantes y 56 párvulos dos salas cuna y dos niveles medios. Superficie construida: 1.156,89 metros cuadrados.

1.156,89 metros cuadrados. Distribución: Nivel 1 destinado a las instalaciones pedagógicas y Nivel -1 con 11 estacionamientos subterráneos , equivalentes a 334,92 metros cuadrados .

Estado actual: Construcción completamente finalizada y proceso de adquisición de mobiliario concluido , quedando pendiente únicamente la autorización administrativa para su funcionamiento.

PURANOTICIA