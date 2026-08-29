Sujeto es detenido durante patrullaje mixto en Zapallar tras ser sorprendido robando en vivienda en Catapilco

Un patrullaje mixto entre Carabineros y funcionarios de Seguridad Municipal de Zapallar terminó durante la madrugada de este sábado con la detención de un individuo que habría ingresado a robar a un inmueble habitado en la localidad de Catapilco.

Según informó el municipio, el procedimiento se produjo mientras ambos equipos realizaban labores de patrullaje preventivo en el sector, lo que permitió intervenir ante el hecho y concretar la detención.

Durante la mañana de este sábado, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de La Ligua, donde se realizó el control de detención y posteriormente fue formalizado.

El episodio ocurre en medio del proceso de fortalecimiento de las capacidades municipales en materia de seguridad, tras la entrada en vigencia de la nueva Ley de Seguridad Municipal, normativa que establece nuevas atribuciones y reglas para el trabajo de los inspectores municipales y su coordinación con las policías.

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