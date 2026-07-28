Subsecretario de Educación inspecciona colegios afectados por el temporal y destaca avance del retorno a clases en Marga Marga

En el marco del despliegue del Ministerio de Educación por los efectos del sistema frontal que ha afectado a distintas zonas del país, el subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, realizó una visita a la provincia de Marga Marga para acompañar a las comunidades educativas y verificar en terreno las condiciones del retorno a clases.

El personero de Gobierno sostuvo reuniones con autoridades regionales, equipos directivos, docentes y representantes de las comunidades educativas para conocer de primera fuente la situación de los establecimientos tras el sistema frontal.

Al finalizar su visita, el subsecretario Rodríguez señaló que “pudimos recorrer dos establecimientos muy importantes de la provincia de Marga Marga, junto al delegado provincial, el director del Servicio Local y nuestro seremi de Educación, con el objetivo de ver el nivel de impacto en la infraestructura tras el temporal que acabamos de vivir y que aún sigue desarrollándose en la región. También hemos podido constatar la capacidad y la resiliencia del sistema para avanzar en el retorno a clases presenciales, tanto en la Región de Valparaíso como en el resto del país”.

Por su parte, el seremi de Educación de Valparaíso, Juan Carlos Klenner, indicó que “como Ministerio de Educación hemos estado desplegados desde el minuto uno en el marco de esta contingencia por el sistema frontal que hemos vivido en la región. El objetivo que compartimos con nuestro subsecretario es acompañar a las comunidades educativas y estas visitas apuntan precisamente a eso: poder ver en terreno cómo se encuentran los establecimientos educacionales para asegurar el bienestar de las comunidades, de los estudiantes y resguardar sus trayectorias educativas”.

En tanto, el delegado presidencial provincial de Marga Marga, Gonzalo Azancot, afirmó que “nuestro Presidente José Antonio Kast nos ha mandatado a recuperar la normalidad lo antes posible. Hemos inspeccionado establecimientos que presentaron distintas situaciones producto del temporal y estamos muy contentos de ver cómo las comunidades escolares han salido adelante y ya están normalizando los servicios educacionales en toda la provincia”.

Finalmente, el director ejecutivo del SLEP Marga Marga, Ricardo Aravena, complementó que “hoy hemos recibido la visita de nuestro subsecretario de Educación, junto al delegado provincial y al seremi de Educación de la Región de Valparaíso, quienes recorrieron establecimientos que se vieron afectados por el temporal en Quilpué y Limache. Hemos podido observar cómo las escuelas han logrado revertir esta situación gracias al liderazgo de sus directores y al trabajo colaborativo de nuestro Servicio Local para recuperar prontamente el servicio educativo en nuestras comunidades”.

Las autoridades reiteraron que el monitoreo permanente de la infraestructura educativa y la coordinación con los sostenedores continuará durante los próximos días, con el objetivo de acompañar a las comunidades y asegurar la continuidad del proceso educativo en condiciones seguras.

PURANOTICIA