Squella reconoce que Steinert no era la primera opción en Seguridad y que la recomendó por "manejar rápido la persecución penal"

La llegada de Trinidad Steinert al Ministerio de Seguridad Pública estuvo marcada desde un comienzo por una versión que nunca había sido confirmada oficialmente: que su nombre surgió como una alternativa de último momento, luego de que las personas inicialmente consideradas para asumir la cartera finalmente no pudieran hacerlo.

Casi tres meses después de su salida del cargo, el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, confirmó ahora esa versión en conversación con Puranoticia.cl, reconociendo que fue él quien recomendó a Steinert para encabezar Seguridad Pública. Además, sus declaraciones también revelaron que la exfiscal no era la primera opción que se había contemplado para asumir la responsabilidad.

Steinert había llegado al Gobierno el 11 de marzo, en el inicio de la administración del Presidente Kast, y su nombre había sido vinculado a Squella debido a la relación que ambos habían establecido años antes, cuando el actual senador era diputado de la UDI y ella ejercía como presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales.

"Yo la conocía, como todos los parlamentarios o quienes lo habíamos sido, a Trinidad Steinert en su rol de presidenta de la Asociación de Fiscales en su momento. Ella cumplió un rol muy destacado en ese entonces. Después como Fiscal Regional en Tarapacá, sus méritos y logros los tienen todos a la vista", explicó Squella.

El senador por la región de Valparaíso agregó que la recomendación respondió precisamente a la trayectoria de la abogada y valoró que aceptara asumir una tarea de alta exposición en el inicio de la nueva administración, indicando "que ella haya aceptado habla muy bien de la disposición y el sentido patrio de Trinidad".

Sin embargo, Squella entregó un antecedente hasta ahora desconocido públicamente respecto de cómo se definió el primer equipo del Ministerio de Seguridad. Consultado directamente por si Steinert no había sido la primera opción para encabezar la cartera, explicó que "todos los que formábamos parte del equipo de seguridad del Partido Republicano y que trabajamos por años en la agenda que se está empezando a conocer ahora, de alguna u otra razón quedamos fuera de la posibilidad de asumir esa tarea porque ganamos la elección, lo cual es un problema feliz".

En ese grupo mencionó al exgeneral de Carabineros Enrique Bassaletti, al abogado y experto en seguridad Cristián Vial, al exalcalde Rodolfo Carter y a él mismo, explicando que todos terminaron asumiendo responsabilidades en el Congreso.

Pero el parlamentario fue más explícito al explicar cómo se llegó finalmente a la designación de Steinert, confirmando que la persona que inicialmente se había considerado para el cargo no pudo asumir: "Cada uno de ellos asumió otra tarea, pero en el fondo, de las otras personas que se tenían pensada y que venían trabajando con el equipo, por distintas razones no se pudo y se recurrió a alguien que manejara rápido la persecución y sanción penal", sostuvo.

En ese sentido, el congresista planteó que el criterio principal en ese momento era contar rápidamente con una persona capaz de asumir la conducción de la nueva institucionalidad y enfrentar uno de los principales desafíos del Gobierno: el combate al crimen organizado. En ese sentido expuso que "eso sí era fundamental, más allá de manejarse en estadística y en cosas que la gente asocia al trabajo del Ministerio".

El senador también defendió el aporte realizado por Steinert durante los 69 días que permaneció en el cargo, asegurando que "la política no era precisamente lo que le motivaba a ella, sino que contribuir a tener un país más seguro", y que parte de la agenda que actualmente está siendo impulsada por el ministro Arrau en materia de seguridad pública "también fue trabajada precisamente por ella".

De igual forma, explicó que "mi rol fue sugerir en un momento en que se le había pedido a otra persona que asumiera ese rol y en último momento no se pudo y se tuvo que reaccionar rápido". De esta manera, estas declaraciones de Squella permiten reconstruir parte del proceso que terminó con Trinidad Steinert al frente del Ministerio de Seguridad Pública desde el 11 de marzo, cargo del que fue removida el 19 de mayo de 2026, tras permanecer apenas 69 días en funciones.

Por último, el Senador por la región de Valparaíso reivindicó el papel que ha desempeñado el Partido Republicano en materia de seguridad, asegurando que "hemos tratado de mantener una línea, colaborando de la mejor forma que sabemos con el Gobierno, que en el fondo es decir qué es lo que creemos más bueno para el país. Eso nos ha caracterizado a los Republicanos desde el día uno".

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