Sorprenden a antisocial robando especies desde baño del Hospital Naval de Viña del Mar

Un solitario delincuente ingresó al Hospital Naval de Viña del Mar para robar una serie de especies desde uno de los baños del edificio, hecho acontecido durante horas de la tarde del martes 26 y en pleno funcionamiento del centro asistencial.

El antisocial es un hombre de 40 años, identificado con las iniciales L.H.C.C., quien entró al establecimiento de salud a través del área de atención a público, dirigiéndose hasta uno de los baños del inmueble para sustraer dos llaves de paso de agua.

El individuo fue retenido por personal de seguridad del Hospital Naval, quienes informaron de lo ocurrido a Carabineros, cuyos funcionarios procedieron a la detención formal del imputado, además de hacer entrega de las actas respectivas.

Cabe hacer presente que L.H.C.C. registra una serie de antecedentes por delitos como robo en lugar habitado, hurto y otros, aunque sin órdenes vigentes de detención.

De esta manera, el solitario delincuente quedó a disposición del Juzgado de Garantía de Viña del Mar, que fijó audiencia para el 3 de julio con procedimiento simplificado.

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