Gabinete Regional de Valparaíso sesiona en Cartagena para abordar seguridad y descentralización en provincia de San Antonio

Autoridades del Gobierno en la región de Valparaíso se trasladaron hasta Cartagena para realizar un Comité Policial y un Gabinete Regional con los alcaldes y otros actores sociales e institucionales de la provincia de San Antonio. Esto, con el objetivo de descentralizar las decisiones y generar instancias de trabajo en materias locales.

Las instancias fueron encabezadas por el delegado presidencial regional, Manuel Millones, quien recalcó que “es una descentralización efectiva que hayamos concurrido primero con un comité policial ampliado y con todo el gabinete a exponer los principales planteamientos que nos interesa como autoridad de Gobierno en este territorio. Y también que la comunidad conozca con mucha transparencia cuáles son los indicadores de delincuencia, qué están haciendo nuestras policías, la Armada, Gendarmería, y el resto de los servicios. Es muy relevante dar a conocer qué es lo que se hace semana a semana para que la comunidad entienda la importancia de tener policías y un gabinete fortalecidos”.

En tanto, la seremi de Gobierno, Rosario Pérez, valoró "estar con un Comité Policial y un Gabinete Regional en provincia, esto es una señal positiva. El Presidente José Antonio Kast nos ha encargado estar cerca de los temas de la gente y es aquí donde estamos hoy, porque queremos marcar una diferencia y porque también tenemos que descentralizar nuestra región. No todos los problemas se resuelven en Valparaíso y es por eso la importancia que estén las autoridades presentes en Cartagena”.

La alcaldesa de Cartagena, Lily Silva, comentó que “tuvimos un Comité Policial, donde se dieron estadísticas y un análisis, y las policías están haciendo el trabajo. Cartagena es la segunda comuna de la región que ha tenido más homicidios durante el 2026. Por lo tanto, se agradece que hayan estado acá haciendo esta presentación y exponiendo efectivamente las necesidades de cada una de las comunas de la provincia. Y el Gabinete Regional también fue muy importante, ya que acercar los servicios públicos es fundamental y hoy este gabinete acercó a los seremis, lo que para nosotros los alcaldes, que tenemos muchas necesidades de nuestros vecinos, fue importante para transmitirles los requerimientos a los seremis y que así podamos trabajarlos en terreno”.

Por su parte, el alcalde de San Antonio, Omar Vera, manifestó que “el tema de la seguridad es un requerimiento de la comunidad esencial. Y en ese contexto, el trabajo en terreno del Gabinete Regional, presidido por el Delegado Presidencial Regional, junto a los alcaldes de la provincia de San Antonio, fortalece justamente esa línea. Un trabajo conjunto, planificado, que junto también a Carabineros, la PDI, la Fiscalía y otros actores esenciales, nos permite llegar a la comunidad con acciones concretas que sensibilicen justamente este tema tan complejo como es la inseguridad”.

Por último, el alcalde de Santo Domingo, Fernando Rodríguez, destacó "la decisión del Delegado Presidencial Regional de participar aquí en Cartagena, en la provincia de San Antonio, con todo su gabinete y, de esa forma, acercarse a los municipios. Los municipios tenemos muchas tareas, muchos pendientes, mucho trabajo, y gestiones con los distintos ministerios, y de esta forma no solamente pudimos conocer a los que no conocíamos todavía, sino que también ya articular reuniones para avanzar en las distintas materias con cada uno de sus gabinetes. Así que valoramos mucho la instancia y también el componente de seguridad, que es sumamente importante”.

En las próximas semanas, el Gabinete Regional se trasladará a las provincias de Quillota y Petorca para seguir trabajando de manera directa con los alcaldes y alcaldesas de toda la región de Valparaíso, con el objetivo de descentralizar la toma de decisiones y acercar a las autoridades de Gobierno a las necesidades específicas de las comunidades en cada zona. Vale hacer presente que esta misma instancia ya se realizó en las provincias de Valparaíso, Los Andes y San Felipe.

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