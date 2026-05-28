PDI intercepta más de 91 kilos de marihuana que iban a ser distribuidos en Valparaíso

Detectives de la Brigada Antinarcóticos de la PDI interceptaron un cargamento de marihuana que tenía como destino final la región de Valparaíso.

El operativo policial, desarrollado en conjunto con la Fiscalía de Atacama, se desarrolló en Chañaral, donde se incautaron 91 kilos 301 gramos de cannabis.

Según se dio a conocer tras un balance del procedimiento, la droga pretendía ser distribuida a través de las redes de tráfico ilícito de la Quinta Región.

La organización adquiría la droga en la ciudad de Calama, la trasladaba posteriormente a Copiapó, desde donde emprendían el viaje a la región de Valparaíso.

A raíz del procedimiento, la Policía de Investigaciones detuvo a tres ciudadanos bolivianos con situación migratoria irregular en nuestro país.

Antecedentes proporcionados por la Fiscalía de Atacama dan cuenta que la estructura criminal pretendía realizar un nuevo envío de droga a Valparaíso.

Cabe hacer presente que a raíz de este procedimiento de la PDI, se logró detener al líder de esta banda narco que operaba entre la zona norte y el centro de Chile.

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