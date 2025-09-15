Sismo sacudió a los habitantes de la región de Valparaíso: se localizó en la costa de El Tabo

​Un sismo de menor intensidad se percibió a las 07:35 horas en la región de Valparaíso.

El Centro Sismológico Nacional (CSN) dio a conocer que la magnitud del movimiento telúrico fue de 3,9 y que éste se localizó a 22 kilómetros al oeste de El Tabo.

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres indicó que continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos.

De todas maneras, afirmaron que el resultado de esta evaluación se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred.

Las intensidades en escala de Mercalli fueron:

Región de Valparaíso

Viña del Mar: III

Casablanca: III

