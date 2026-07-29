Sismo de mediana magnitud sacudió a la región de Valparaíso: se localizó en El Tabo

Un sismo de mediana intensidad se percibió durante la mañana de este miércoles 29 de julio en la región de Valparaíso.

Según información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4,8.

De igual forma, el organismo dependiente de la Universidad de Chile reportó que el epicentro estuvo localizado a 36.03 kilómetros al noroeste de El Tabo.

Además, en cuanto a la profundidad del sismo, éste se localizó a 35.82 kilómetros.

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