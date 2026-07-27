Sismo de mediana intensidad se percibió en las regiones de Valparaíso y Metropolitana: epicentro se localizó al suroeste de Quillota

Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 13:20 horas de este lunes en las regiones de Valparaíso y Metropolitana.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue 4,0 y estuvo localizado a 14 kilómetros al suroeste de Quillota.

El temblor tuvo una latitud de -32.98, una longitud de -71.35 y una profundidad de 59 kilómetros.

A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.

Las intensidades en escala de Mercalli son:

Región: Valparaíso

Quintero: V

Viña del Mar: IV

Limache : IV

Valparaí­so: IV

Región: Metropolitana de Santiago

Curacaví­: III

La Cisterna: III

Quinta Normal: III

Quilicura: II

PURANOTICIA