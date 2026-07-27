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Sismo de mediana intensidad se percibió en las regiones de Valparaíso y Metropolitana: epicentro se localizó al suroeste de Quillota

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El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue 4,0 y estuvo localizado a 14 kilómetros al suroeste de Quillota.

Sismo de mediana intensidad se percibió en las regiones de Valparaíso y Metropolitana: epicentro se localizó al suroeste de Quillota
Lunes 27 de julio de 2026 13:32
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Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 13:20 horas de este lunes en las regiones de Valparaíso y Metropolitana.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue 4,0 y estuvo localizado a 14 kilómetros al suroeste de Quillota.

El temblor tuvo una latitud de -32.98, una longitud de -71.35 y una profundidad de 59 kilómetros.

A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.

Las intensidades en escala de Mercalli son:

Región: Valparaíso

  • Quintero: V
  • Viña del Mar: IV
  • Limache : IV
  • Valparaí­so: IV

Región: Metropolitana de Santiago

  • Curacaví­: III
  • La Cisterna: III
  • Quinta Normal: III
  • Quilicura: II

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