Sismo de mediana intensidad se percibió en las regiones de Valparaíso y Metropolitana: epicentro se localizó al suroeste de Quillota

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue 4,0 y estuvo localizado a 14 kilómetros al suroeste de Quillota.
Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 13:20 horas de este lunes en las regiones de Valparaíso y Metropolitana.
El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue 4,0 y estuvo localizado a 14 kilómetros al suroeste de Quillota.
El temblor tuvo una latitud de -32.98, una longitud de -71.35 y una profundidad de 59 kilómetros.
A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.
Las intensidades en escala de Mercalli son:
Región: Valparaíso
Región: Metropolitana de Santiago
PURANOTICIA