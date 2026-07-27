Aumentan posibilidades de interpelación a Poduje: Diputada Gazmuri lo acusa de “poco apego a la verdad" y prepara antecedentes

La posibilidad de una interpelación contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, continúa siendo evaluada al interior de la Cámara de Diputados, en medio de los constantes cuestionamientos surgidos por la gestión del Minvu frente a distintas controversias, entre ellas la situación de las familias afectadas por el megaincendio de 2024 y el debate por las viviendas que el secretario de Estado busca demoler en el sector viñamarino de El Olivar tras el conflicto con la constructora y la entidad patrocinante.

En ese sentido, la diputada Ana María Gazmuri, integrante de la Comisión de Vivienda de la Cámara, explicó en conversación con Puranoticia Matinal que la eventual interpelación al secretario de Estado aún se encuentra en etapa de análisis, debido a que durante estas semanas los parlamentarios han estado recopilando antecedentes para construir una acción fiscalizadora con todos los elementos disponibles.

"Son las evaluaciones que hemos estado haciendo, pero ¿por qué no hemos avanzado y no lo hemos concretado? Porque todavía hemos estado en la recolección de los antecedentes, que son muchísimos, porque aquí cuando avanzamos en un instrumento totalmente legítimo como éste, tenemos que ir con todos los elementos a la mano. Y aquí ha sido un juego de ocultamiento, de sombras y luces, en que se dice una cosa, pero la verdad de lo que está pasando es otra y hemos querido ser muy rigurosos, además, con un ministro que comunicacionalmente sale jugando con poco apego a la verdad. Entonces también tenemos que construir el momento con toda la seriedad para que el ministro no pueda, con sus artimañas típicas, salir librando sin dar respuestas como corresponde”, comenzó indicando la legisladora.

Gazmuri indicó que la decisión también debe considerar la forma en que se enfrentará la instancia, asegurando que buscan evitar que la autoridad transforme la interpelación en un escenario comunicacional. “Hemos estado analizando cuál va a ser la manera más efectiva de que pueda rendir cuentas. Yo quiero dejar claro: yo no estoy en contra del ministro Poduje, yo no estoy en contra de ningún ministro. Cuando comencé este periodo, yo tenía toda la buena disposición para poder hacer un trabajo colaborativo con el ministro, pero rápidamente nos encontramos con su forma agresiva, con su falta de respeto, con su forma denostadora de la función parlamentaria y queriendo acusarnos de cosas totalmente impropias”, sostuvo.

La diputada agregó que precisamente bajo este contexto “hemos estado buscando cómo construir este momento para que no se le prepare el escenario para que él pueda hacer un show, como ya conocemos que lo hace y que confunde a la opinión pública con esto. Aquí tenemos que hacer un apego estricto a los datos que tenemos. Parte de la comisión hemos hecho un trabajo muy profundo de investigación, de recopilación, de estudio de documentos y hoy día tenemos un consolidado, un informe, que es de una solidez que yo creo que ni el propio ministerio tiene”.

Respecto a la forma en que el ministro Iván Poduje ha enfrentado los cuestionamientos, la congresista por la región Metropolitana también criticó su relación con otras autoridades y representantes políticos, recordando que “todos vimos cómo trató al alcalde Ali Manouchehri, por ejemplo; una forma que no corresponde, que además pasa por encima del debido respeto que tiene que tener a autoridades que además somos representantes populares. Si a nosotros no nos designaron a dedo”.

De igual forma, sostuvo que la labor fiscalizadora de la Comisión de Vivienda que ella integra ha permitido visibilizar situaciones que, según afirmó, podrían haber quedado sin la atención necesaria, apuntando particularmente al caso de El Olivar. “Si no lo hubiéramos hecho, ¿qué pasaría con El Olivar? Quizás si nosotros como comisión no hubiéramos hecho esta visita inspectiva, no hubiéramos pedido los oficios de fiscalización que hemos pedido, se habría puesto mucha más tierra sobre esta situación y probablemente los vecinos afectados hoy día no tendrían ni siquiera la voz y la presencia que han logrado tener gracias a que hemos estado encima y gracias al rol que cumplen también los medios de comunicación”, afirmó.

Finalmente, en cuanto al debate sobre la eventual demolición o reforzamiento de viviendas afectadas, Gazmuri cerró la entrevista con una reflexión: "Yo no es que esté a favor de la demolición o la no demolición. Yo estoy a favor de que las cosas se hagan correctamente; que si lo que dice el peritaje o si lo que dicen los expertos es que esas viviendas se deben reforzar y no demoler, que sea eso lo que ocurre. Ahora, si después de todo este análisis, los peritajes externos y las conclusiones dijeran lo contrario, por supuesto que vamos a apoyar lo contrario”, sentenció.

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