Exjefes de Conaf quedan con reclusión domiciliaria total por cuasidelito de homicidio en causa por megaincendio en Viña y Quilpué

El Juzgado de Garantía de Valparaíso decretó la medida cautelar de reclusión domiciliaria total para dos exfuncionarios de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), formalizados por el delito de cuasidelito de homicidio, en el marco de la investigación por el megaincendio que afectó a Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana el 2 y 3 de febrero de 2024, catástrofe que le costó la vida a 138 personas.

La resolución también contempla la medida cautelar de arraigo nacional y la prohibición de acercarse a testigos para J.T.A.H., exjefe del Departamento de Protección contra Incendios Forestales (Deprif) de Conaf Valparaíso, y L.A.C.J., quien era el comandante de Incidentes en el Puesto de Mando Unificado durante la emergencia. El magistrado Lucas Ponce fijó un plazo de investigación de 180 días.

La audiencia fue encabezada por el fiscal de la Unidad Regional Anticorrupción (URAC), Claudio Rebeco, quien, apoyado en el trabajo de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) de la PDI, sostuvo que los imputados omitieron adoptar decisiones que habrían permitido evacuar con mayor anticipación a la población expuesta al avance del fuego.

Durante la audiencia, el Ministerio Público sostuvo que existió una ventana de tiempo suficiente para advertir a la población del peligro. En ese contexto, se informó que el fuego cruzó el estero Marga Marga, a la altura de la comuna de Quilpué, a las 18:08 horas y que a las 18:37 ya había alcanzado el Jardín Botánico, en Viña del Mar, lugar donde se reportó la primera víctima fatal de esta verdadera tragedia.

Asimismo, el fiscal Rebeco indicó que el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) recién emitió un mensaje de evacuación a las 18:41 horas, pese a que, según la investigación, la información necesaria para activar esa medida estaba disponible desde las 17:40 horas. “La información la supieron y pudieron transmitirla, pero pese a ello no emitieron la alerta”, aseguró el persecutor, agregando que la primera víctima “pudo haber contado con 57 minutos a su favor”.

Por su parte, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, expuso que a las 17:35 horas el funcionario de Conaf Fernando Concha Montesinos informó desde una torre de vigilancia la existencia de un nuevo foco de incendio en el fundo Siete Hermanas, en Viña del Mar, mientras que un vuelo de reconocimiento en ese mismo periodo detectó que las llamas se encontraban aproximadamente a 1 kilómetro del Troncal Sur.

Con esos antecedentes, la persecutora sostuvo que “con una temeraria imprudencia, negligencia y evidente infracción a la reglamentación aplicable a este tipo de emergencias”, los dos imputados “omitieron realizar múltiples comportamientos que de ellos eran esperables y exigibles atendida la posición que ocupaban y los conocimientos especiales que poseían”.

Perivancich añadió que “los imputados no cumplieron con el deber reglamentario de informar a Senapred acerca de la dirección de avance del fuego, ni solicitaron la activación de la alerta SAE tan pronto tomaron conocimiento a eso de las 17.40 horas que el fuego se había extendido al fundo Siete Hermanas con riesgo cierto de propagación a sectores poblados de Viña del Mar y Quilpué”.

También recordó que el incendio alcanzó las laderas del Jardín Botánico cerca de las 18:37 horas, lugar donde fallecieron cuatro personas, iniciándose desde ese punto la propagación hacia otros sectores habitados. Perivancich afirmó que “de haber informado a los imputados oportunamente el comportamiento del incendio forestal que estaba siendo monitoreado por Conaf, las víctimas de este caso habrían tenido a lo menos una ventana de 57 minutos o más, dependiendo de la llegada posterior del fuego, para huir del peligro letal de las llamas y los gases tóxicos emanados de la combustión”.

Con la formalización ya realizada y las medidas cautelares decretadas, la investigación continuará durante los próximos seis meses para determinar las eventuales responsabilidades penales de ambos exfuncionarios en una de las mayores tragedias registradas en la historia reciente de la región de Valparaíso. En tanto, vale recordar que el incendio fue provocado de manera intencional por brigadistas de la Conaf y un voluntario del Cuerpo de Bomberos, quienes ya enfrentan un proceso penal aparte por su presunta participación en el origen del siniestro.

PURANOTICIA