Sismo de magnitud 5,0 se registra frente a Juan Fernández y SHOA descarta riesgo de tsunami en la zona continental chilena

Un sismo de magnitud 5,0 se registró este martes en el océano Pacífico, a 468 kilómetros al suroeste de Isla Robinson Crusoe, en el archipiélago Juan Fernández.

De acuerdo con información preliminar del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), el movimiento telúrico ocurrió a las 07:30 horas y tuvo específicamente su epicentro en las coordenadas 36,21° sur y 82,46° oeste.

Tras analizar las características del evento, el organismo informó que el sismo no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

Cabe hacer presente que el reporte fue emitido a las 07:44 horas y se basa en antecedentes proporcionados por el Centro Alemán de Investigación en Geociencias.

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