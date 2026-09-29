Sismo de magnitud 4,1 se registró durante la madrugada al noroeste de Quillota

Un sismo de menor intensidad se percibió a las 01:03 horas en la región de Valparaíso.

El Centro Sismológico Nacional (CSN) informó que la magnitud del movimiento telúrico fue de 4.1 y se localizó a 14 kilómetros al noroeste de Quillota.

En tanto, Senapred indicó que, a través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evaluaron posibles daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este temblor al interior de la Quinta Región.

Las intensidades en escala de Mercalli fueron:

Quillota: III

Viña del Mar: III

Valparaíso: ​III​

PURANOTICIA