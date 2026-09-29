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Sismo de magnitud 4,1 se registró durante la madrugada al noroeste de Quillota

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El Centro Sismológico Nacional (CSN) dio a conocer que la magnitud del movimiento telúrico fue de 4.1 y que se localizó a tan sólo 14 kilómetros al noroeste de la comuna de Quillota.

Sismo de magnitud 4,1 se registró durante la madrugada al noroeste de Quillota
Martes 29 de septiembre de 2026 07:18
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Un sismo de menor intensidad se percibió a las 01:03 horas en la región de Valparaíso.

El Centro Sismológico Nacional (CSN) informó que la magnitud del movimiento telúrico fue de 4.1 y se localizó a 14 kilómetros al noroeste de Quillota. 

En tanto, Senapred indicó que, a través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evaluaron posibles daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este temblor al interior de la Quinta Región.

Las intensidades en escala de Mercalli fueron:

Quillota: III

Viña del Mar: III

Valparaíso: ​III​

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