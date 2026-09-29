Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Cartagena despliega operativo para recuperar espacio público en el sector El Atún

Cartagena despliega operativo para recuperar espacio público en el sector El Atún

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

El procedimiento municipal-policial permitió retirar basura, escombros y una estructura utilizada como ruco, además de despejar un sector afectado por incivilidades.

Cartagena despliega operativo para recuperar espacio público en el sector El Atún
Martes 29 de septiembre de 2026 07:40
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Basura, escombros y una estructura utilizada como ruco fueron retirados desde el sector El Atún de Cartagena, en un operativo entre Carabineros y el Municipio de Cartagena, a través de las unidades de Seguridad Pública, DIMAO y Operaciones.

La intervención tuvo como objetivo recuperar el espacio público, despejar el sector y abordar situaciones de incivilidad que afectan las condiciones del entorno y el normal uso del lugar por parte de vecinos y visitantes que llegan a la comuna del litoral.

Durante el procedimiento, los equipos municipales realizaron labores de limpieza y retiro de los residuos y elementos acumulados, mientras que Carabineros apoyó el operativo en materia de seguridad y resguardo del procedimiento.

La alcaldesa de Cartagena, Lily Silva García, destacó el procedimiento señalando que "estamos trabajando para recuperar nuestros espacios públicos y que estos puedan ser utilizados de manera segura por nuestros vecinos y visitantes”.

Asimismo, planteó que "este operativo en El Atún es parte de ese trabajo y responde a la necesidad de abordar las incivilidades, retirar basura y despejar sectores que han sido afectados". De igual manera, la jefa comunal adelantó que "vamos a seguir interviniendo estos lugares y coordinándonos con Carabineros y nuestros equipos municipales para mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en Cartagena”.

La acción se enmarca en el trabajo que desarrolla la casa edilicia para recuperar espacios públicos y prevenir la reiteración de incivilidades, mediante intervenciones coordinadas entre sus distintas unidades y las instituciones policiales de la comuna.

PURANOTICIA

Cargar comentarios