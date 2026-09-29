Cartagena despliega operativo para recuperar espacio público en el sector El Atún

Basura, escombros y una estructura utilizada como ruco fueron retirados desde el sector El Atún de Cartagena, en un operativo entre Carabineros y el Municipio de Cartagena, a través de las unidades de Seguridad Pública, DIMAO y Operaciones.

La intervención tuvo como objetivo recuperar el espacio público, despejar el sector y abordar situaciones de incivilidad que afectan las condiciones del entorno y el normal uso del lugar por parte de vecinos y visitantes que llegan a la comuna del litoral.

Durante el procedimiento, los equipos municipales realizaron labores de limpieza y retiro de los residuos y elementos acumulados, mientras que Carabineros apoyó el operativo en materia de seguridad y resguardo del procedimiento.

La alcaldesa de Cartagena, Lily Silva García, destacó el procedimiento señalando que "estamos trabajando para recuperar nuestros espacios públicos y que estos puedan ser utilizados de manera segura por nuestros vecinos y visitantes”.

Asimismo, planteó que "este operativo en El Atún es parte de ese trabajo y responde a la necesidad de abordar las incivilidades, retirar basura y despejar sectores que han sido afectados". De igual manera, la jefa comunal adelantó que "vamos a seguir interviniendo estos lugares y coordinándonos con Carabineros y nuestros equipos municipales para mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en Cartagena”.

La acción se enmarca en el trabajo que desarrolla la casa edilicia para recuperar espacios públicos y prevenir la reiteración de incivilidades, mediante intervenciones coordinadas entre sus distintas unidades y las instituciones policiales de la comuna.

PURANOTICIA