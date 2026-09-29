Sernac apunta a organizadora del Maratón de Viña del Mar 2025 y exige devolución de cobros a participantes inscritos

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) inició un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC) con la empresa Prokart SpA, organizadora de las maratones Santiago 2025 y 2026, de Mujeres de Santiago 2025 y de Viña del Mar 2025, con el propósito de que restituya el dinero cobrado a los participantes.

La intervención del Sernac se fundamenta en que la empresa transfirió a un tercero la inscripción de los eventos deportivos.

A juicio de la entidad, los cobros por dicho concepto no se ajustan a la normativa de la Ley N° 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, por cuanto no considera una prestación adicional que justifique un cobro complementario.

Además, el Sernac detectó falta de información relativa al precio total del servicio y la no entrega de medallas tipo "Finisher", así como la ausencia de servicios de hidratación y avituallamiento en la Maratón de Santiago 2026.

Finalmente, al analizar el contrato, encontró una serie de cláusulas abusivas que generaban un desequilibrio importante entre el proveedor y los consumidores, pues justamente a través de dichas disposiciones Prokart se permitía autorizar cobros sin una prestación adicional, establecía prohibiciones en perjuicio de los consumidores y se eximía anticipadamente de responsabilidad ante eventuales problemas en la prestación del servicio.

A través de este Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC), el Sernac pretende que la empresa Prokart SpA restituya el 100% del dinero cobrado a los consumidores por los conceptos precedentemente indicados, con los respectivos reajustes e intereses.

Asimismo, el Sernac exigirá a la empresa que las restituciones a los consumidores afectados se realicen mediante transferencias bancarias o vale vista a favor de los afectados.

Finalmente, el Servicio pedirá a Prokart Spa que ajuste las cláusulas abusivas observadas y no las vuelva a utilizar en futuras competencias deportivas que organice.

PURANOTICIA