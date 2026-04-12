Sigue la arremetida de Poduje contra Constructora San Sebastián: Ahora los denunció a Fiscalía

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, presentó una denuncia en contra de la empresa Constructora San Sebastián, que estaba a cargo de la reconstrucción del sector El Olivar de Viña del Mar, uno de los más afectados por el megaincendio de 2024.

Junto con la denuncia presentada en la fiscalía, Poduje también confirmó que pusieron fin al contrato con la constructora, tal como lo anunció el 24 de marzo pasado al dar a conocer los resultados de una investigación por el megaincendio.

Este fin de semana el ministro señaló que "hicimos una evaluación técnica con nuestros equipos de ingeniería del Servicio de Vivienda y Urbanización y detectamos que las casas reconstruidas tenían riesgos sísmicos, y había una serie de vulneraciones, que son todas públicas".

El 24 de marzo en el Serviu de Valparaíso, Poduje informó que "esta empresa tenía 350 viviendas asignadas, pero solo 40 tienen un avance importante. Lo que hemos decidido y hemos firmado es la suspensión de la obra de esta empresa".

Explicó que lo más grave es que esta empresa usó en las casas de dos pisos paneles de hormigón prefabricado certificados por el ministerio para casas de un piso. "Eso es una vulneración grave porque pone en riesgo la estabilidad estructural del edificio", dijo.

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