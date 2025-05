"Si no quiero, no lo comparto": Alcalde de La Calera desata polémica luego que Concejal pidiera explicaciones por viaje a Colombia

Fue entre el 27 y el 31 de enero cuando los alcaldes de La Calera, Johnny Piraino; y de La Cruz, Filomena Navia, viajaron a Medellín, en Colombia, para participar de una capacitación internacional denominada «Innovación en la gestión pública local: planeación y ordenamiento territorial para la seguridad y convivencia social».

El viaje se realizó con recursos públicos de los respectivos municipios, siendo aprobados previamente por sus Concejos. Sin embargo, al conocerse fotografías de ambos jefes comunales en una reunión social, se desató la molestia de los ediles de ambas comunas, quienes denunciaron malutilización de los fondos de la comuna.

Cerca de cuatro meses pasaron de este polémico viaje por el que incluso interpusieron una denuncia ante Contraloría por mal uso de recursos públicos y grave falta a la probidad administrativa y, lejos de calmarse las aguas, el tema resurgió con fuerza.

Fue en el marco de la última sesión del Concejo Municipal cuando el edil Juan Carlos Reyes le solicitó al alcalde Johnny Piraino que contará detalles y rindiera cuentas respecto al viaje realizado a Colombia con recursos de todos los caleranos. La respuesta de la máxima autoridad fue: "Si quiero lo comparto y si no quiero no lo comparto".

Esto desencadenó nuevamente la molestia del concejal Reyes, quien volvió a criticar la falta de transparencia del alcalde Piraino respecto de este polémico viaje a Medellín. "Las personas que tenemos cargos públicos y usamos recursos para capacitarnos, perfeccionar nuestra labor, debe ser todo transparentado a la comunidad", dijo.

De igual forma, recordó que él aprobó los recursos para el viaje porque "capacitarse es bueno", sin embargo, manifestó que "no estoy de acuerdo con que no se transparente públicamente y no se dé cuentas de lo que se aprendió".

"El tema principal en Chile tiene que ver con la poca seguridad, entonces si fueron a capacitarse a Colombia, lo ideal es que compartan la experiencia y podemos ver que los recursos fueron bien utilizados para luego tomar medidas municipales con lo que aprendieron", agregó el concejal Juan Carlos Reyes.

Debido a esta situación, el edil de la Democracia Cristiana (DC) aseguró que no va a volver a aprobar recursos para futuras capacitaciones ni pasantías en el extranjero.

"Debido a la negativa del Alcalde, no aprobaré más recursos de pasantías al extranjero, ya que como autoridades debemos transparentar no sólo los recursos utilizados, si no lo que aprendemos en esas capacitaciones, sobre todo cuando salen fuera del país", comentó Reyes en conversación con Puranoticia.cl.

Asimismo, expuso que "si la justificación era aprender sobre estrategias de seguridad y después nada se puede aplicar por las pocas atribuciones de Seguridad Pública, no se justifican tampoco este tipo de capacitaciones".

Por parte del Municipio, el alcalde (s) Francisco Larraguibel expresó que "se acompañó el respectivo certificado de rendición del curso a la carpeta funcionaria del señor Alcalde, habiéndose obrado conforme a la normativa vigente".

