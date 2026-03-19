Sharp acusa a Nieto de "omitir información" a Contraloría y pide sumario por eventual infracción a la probidad administrativa

Entre enero y septiembre de 2024, la Contraloría General de la República realizó una auditoría en la Municipalidad de Valparaíso con el objetivo de revisar distintos aspectos de la gestión edilicia. Este proceso se aplicó en aquellas comunas donde se produciría un cambio de alcalde o alcaldesa, tal como ocurriría en la Ciudad Puerto, que en diciembre debía pasara de la administración de Jorge Sharp a la de Camila Nieto.

Si bien, la auditoría tuvo su inicio durante el año 2024, su desarrollo se extendió hasta el año 2025, cuando ya la alcaldesa Nieto había asumido funciones. En ese marco, el informe detectó una serie de hallazgos, entre ellos la existencia de una cuenta vinculada a transferencias al sector privado por concepto de subvenciones.

Estas subvenciones corresponden a recursos que los municipios entregan regularmente a corporaciones municipales, organizaciones sociales, fundaciones, universidades, juntas de vecinos y clubes deportivos, previa aprobación anual del Concejo Municipal.

De acuerdo con lo observado por la entidad fiscalizadora de los órganos del Estado, existirían casi $18.000 millones transferidos por el Municipio que no habrían sido rendidos por las organizaciones receptoras, o respecto de los cuales no se habrían realizado acciones suficientes para exigir su rendición o eventual restitución.

El hallazgo generó cuestionamientos hacia la gestión del exalcalde Jorge Sharp, considerando que gran parte del periodo auditado corresponde a su administración bajo el proyecto que denominó como «Alcaldía Ciudadana». Sin embargo, el propio exjefe comunal salió a expresar sus dudas en torno a la cifra detectada en el proceso.

En conversación con Puranoticia.cl, Sharp confesó que "me resultó muy extraño porque recordaba muy bien que una de las cosas que hicimos en nuestra gestión era precisamente mejorar mucho la forma en que el Municipio de Valparaíso traspasaba los recursos y ejercía sus facultades de control de los mismos".

A partir de este informe, el exalcalde solicitó –vía Transparencia– información al Municipio y a sus tres corporaciones municipales, con el objetivo de verificar los antecedentes. Fue en ese proceso donde, según indicó, surgieron diferencias relevantes.

"De la información que recibí, uno de los hallazgos más interesantes es que el mismo Municipio me informa –vía Transparencia– que las subvenciones que se encuentran pendientes de rendición no serían $18.000 millones, sino que serían $518 millones, y que serían rendiciones que vienen del año 2008", afirmó la exautoridad.

En ese contexto, Jorge Sharp solicitó a la Contraloría General –mediante un escrito presentado hace algunos días– evaluar la pertinencia de instruir un sumario administrativo en contra de la alcaldesa Nieto y de eventuales funcionarios involucrados, por posibles "infracciones al principio de la probidad administrativa".

El exalcalde sostuvo que "esta información que solicité por Transparencia, que no es sólo que el monto de subvenciones pendientes de rendición es $518 millones y no $18.000 millones, sino que además demuestra que mi gestión –en los dos periodos– realizó acciones sostenidas para poder exigir la rendición de los fondos, a través de las distintas unidades técnicas que tiene el Municipio, a las organizaciones".

A su juicio, estos antecedentes ya estaban disponibles durante el proceso de auditoría. "Toda esta información estaba en manos del Municipio de Valparaíso al momento no sólo de la realización de la auditoría, sino que estaba en manos de la Alcaldesa de Valparaíso y de su grupo de confianza y de sus funcionarios, en el momento en que la Contraloría le entrega el preinforme, que se entrega para que la entidad investigada pueda hacer descargos", indicó el exjefe comunal porteño.

Cabe señalar que el informe final, emitido el 31 de diciembre de 2025, establece que, pese a haberse enviado el preinforme a la alcaldesa Nieto, este no fue respondido.

Para Sharp, la situación reviste gravedad, ya que "estos no son hechos aislados. Es muy grave que tú omitas la entrega de información en el marco de una auditoría de la Contraloría. Eso es muy grave. Por eso es que yo solicito que se practique un sumario administrativo. Lo solicito respetuosamente, puede ser que la Contraloría señale que no, pero hay abundante jurisprudencia administrativa que da cuenta de que constituye una infracción al principio de probidad administrativa el no entregar información en el marco de una auditoría", concluyó en diálogo con Puranoticia.cl.

El polémico caso queda ahora en manos de la Contraloría, entidad fiscalizadora que deberá analizar los antecedentes presentados y definir si corresponde o no iniciar un sumario administrativo, en medio de una controversia que vuelve a tensionar el escenario político en el Municipio de Valparaíso, y más aún luego que Puranoticia.cl tomara contacto con el equipo de comunicaciones de la casa edilicia porteña para conocer la versión de la alcaldesa Camila Nieto frente a las acusaciones de Jorge Sharp, desde donde indicaron que no emitirán declaraciones al respecto.

PURANOTICIA